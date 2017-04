24 апреля 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Российский "Распутин альтернативных правых" заявляет, что идеологически он родственная душа Бэннону "Российскому политическому философу Александру Дугину запрещен въезд в США, потому что его призывы к насилию помогли вдохновить промосковское сепаратистское движение на востоке Украины в 2014 году, - пишет Анна Немцова в американском издании The Daily Beast. - Но, если бы вдруг ведущему на сегодня идеологу Америки Стиву Бэннону довелось посетить Москву, 55-летний Дугин, с длинной бородой и ультраконсервативными взглядами, был бы рад с ним поговорить". В эксклюзивном интервью изданию Дугин заявил, что он видит в Бэнноне, главном стратеге президента Дональда Трампа, своего "идеологического союзника". По словам философа, им бы не хватило и целого дня, чтобы обсудить все вопросы геополитики, которые их объединяют. Как воображает Дугин, сначала их беседа будет вращаться вокруг чисто философских тем, "ведь мы с Бэнноном читаем одних и тех же авторов, нас связывает вся сокровищница европейской консервативной культуры и истории", передает журналистка. Дугин заявил, что он долгое время рассчитывал на президента Трампа, "поскольку он видел руку Бэннона на всем протяжении президентской кампании". Однако, как пишет автор, сценарий Дугина касательно будущих связей России в США рассыпался в тот день, когда "сумасшедший неоконсерватор Трамп одобрил запуск ракет "Томагавк" по Сирии". Несмотря на то, что Дугин и главный стратег Трампа никогда не встречались, российский философ заявил Немцовой: "Мне близко то, на чем Бэннон сфокусировал всю президентскую кампанию: отрицание глобализма, отвержение гегемонии США, возвращение религиозных и национальных интересов, его критика в адрес либералов и уважение к традиционным ценностям". Также Дугин назвал Бэннона "яркой личностью" и рассказал, что команда стратега Трампа опубликовала в США книгу философа "Четвертая политическая теория". "В качестве лидера Евразийского движения Дугин любит призывать к "уничтожению" всех, кто не поддерживает традиционалистские ценности, - пишет Немцова. - Также он высмеивал сторонников западных прав человека. Его запоминающееся лицо и распутинская борода на десятилетиями мелькали на российских митингах ультранационалистов, где он произносил в микрофон громкие, радикально антизападные слова". "Дугин признался, что Трамп стал не единственным его разочарованием за последнее время - Путин тоже совершил непростительные ошибки, на взгляд этого убежденного в своей вере человека", - говорится в статье. "Когда Путин отклоняется от правильной политики, я его не поддерживаю, так как мы, консерваторы, не поддерживаем оппортунистов, - заявил Дугин в интервью. - Самые серьезные противоречия начались, когда Кремль отрекся от Новороссии. Мы не должны были останавливаться - я отвергаю решение о заморозке конфликта. Отказавшись от Новороссии, они проиграли борьбу за достоинство, но, к сожалению, у сторонников Путина - рабский менталитет, и они живут по принципу: "Приказ хозяина - закон". "Дугин добавил, что он не находится в оппозиции, но что он скорее пожертвует своим положением, уехав в российскую глубинку, подальше от публичного внимания, чем подчинится Путину". Ранее в этом месяце, продолжает Немцова, Дугин написал на своем сайте, комментируя ракетную атаку США по Сирии: "То, что случилось 7 апреля 2017 года, может стать началом третьей мировой войны". Журналистке не показалось, что Дугин собирается вскоре отказаться от публичности. "Он работал в своем офисе в самом центре Москвы, на Тверской, делая предсказания и давая политические прогнозы, так что, если бы Бэннон заглянул на огонек, у них была бы масса времени на разговоры", - заключает Немцова. Источник: The Daily Beast