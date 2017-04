24 апреля 2017 г. Тим Мак | The Daily Beast У сенатского расследования по Трампу и России нет ни постоянно действующего штата сотрудников, ни ключевых свидетелей "Расследование сенатским Комитетом по разведке российского вмешательства в выборы, предположительно, является самым многообещающим шансом получить официальные авторитетные ответы на вопросы о том, имела ли место какая-либо координация действий между Кремлем и "башней Трампа", - пишет The Daily Beast. "Однако существуют серьезные причины сомневаться, что он сможет справиться с этой задачей при нынешних обстоятельствах", - отмечает автор статьи Тим Мак. Спустя более чем три месяца после заявления Комитета о том, что он договорился о рамках расследования, группа еще не приступила основательно к изучению возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией. Об этом сообщили изданию три источника, связанных с Комитетом. Ключевые подозреваемые в том, что они находились в центре взаимоотношений Трампа и России, не были допрошены - ни Майкл Флинн, ни Роджер Стоун, ни Картер Пейдж, ни Пол Манафорт, ни Джаред Кушнер, согласно двум источникам, ознакомленным с деятельностью Комитета. "На данный момент сенатский Комитет по разведке занимался исключительно рассмотрением доклада разведывательного сообщества "Российские действия и намерения на недавних выборах в США", рассекреченная версия которого была опубликована в январе. В опубликованном докладе был сделан вывод, что Россия активно стремилась к вмешательству в президентскую гонку и отдавала предпочтение Дональду Трампу, и не было приведено заключения о возможных связях команды Трампа с Россией", - говорится в статье. И, как представляется, в поведении Комитета имели место небрежность и неофициальность. Например, когда Комитет в частном порядке принял решение о рамках расследования, официального голосования не проводилось, по данным ознакомленного источника. "Крупнейшим на данный момент препятствием для серьезного расследования связей Трампа и России являются ресурсы, выделенные для набора сотрудников, - утверждает связанный с Комитетом источник. - Всерьез рассматривается получение внешних ресурсов, что характерно для многих крупных расследований на Капитолийском холме. Серьезная работа требует серьезных навыков в расследовании и ресурсов, которых, естественно, нет в таком Комитете, как сенатский разведывательный". "Из семи штатных сотрудников, на данный момент назначенных для рассмотрения секретных документов, связанных с расследованием по России, ни у одного нет опыта работы в прокуратуре или проведения следствия, по данным трех источников, связанных с Комитетом. Большинство из них не является экспертами по России. Ни один из семи не является юристом", - пишет издание. "У каждого из семи штатных сотрудников есть другие обязанности по надзору, и, таким образом, они совмещают должности, что не позволяет им сосредоточиться исключительно на расследовании", - говорится в статье. "Для серьезного расследования потребуется не менее дюжины штатных сотрудников ... [с] опытом в сфере контрразведки и проведения следствия и люди с хорошим представлением о мире судебной бухгалтерии России и Европы. Без такого опыта невозможно ничего добиться, - считает Скотт Хортон, прокурор, специализировавшийся на антикоррупционных расследованиях в Советском Союзе и постсоветских государствах. - Я не думаю, что они вкладывают ресурсы, необходимые для проведения настоящего расследования". Трагическая ирония, возможно, заключается в том, что, несмотря на все известные публике проблемы Комитета по разведке Палаты представителей, он, на самом деле, добился больших результатов, отмечает Мак. Комитет, как представляется, расширяет расследование - его член от Демократической партии Майк Куигли сообщил The Daily Beast, что он едет на Кипр, чтобы расследовать отмывание российских денег. "Мы считаем, что добьемся позитивных результатов, - заявил Куигли. - Настроения среди демократов сдержанно оптимистичны. Мы перезагрузились и продвигаемся вперед". Источник: The Daily Beast