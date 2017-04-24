Более 30% потенциальных террористов в Германии - турки

На территории Германии находится порядка 100 потенциальных террористов, подлежащих обязательной депортации, и самую многочисленную группу - "свыше 30%" - составляют турки, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на свои источники в немецких спецслужбах. Еще примерно четверть составляют выходцы из стран Северной Африки, а каждый восьмой - из России, преимущественно из Чечни.

Всего с начала года, как говорится в материале, из Германии депортировали 13 потенциальных террористов: семеро - уроженцы Туниса, еще по одному - из Алжира, Марокко, Нигерии, Ирака, Сербии и Турции.

Четыре из них были высланы из федеральной земли Баден-Вюртмеберг, причем последняя депортация состоялась 18 апреля. "Федеральная земля использует все правовые возможности для обеспечения безопасности своих граждан", - заявил министр внутренних дел Томас Штробль.

В целом МВД Германии насчитывает в настоящее время внутри страны около 950 потенциальных террористов. Из них только около 100 подлежат обязательной депортации, и это связано с тем, что порядка двух третей являются гражданами ФРГ, поясняет корреспондент.