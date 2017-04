24 апреля 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Кремль начинает кампанию по дискредитации Навального "Отвечая на вопрос об Алексее Навальном, кремлевские чиновники любят отшучиваться относительно шансов оппозиционного политика бросить вызов Владимиру Путину, - пишет Кэтрин Хилл в Financial Times. - Но на этой неделе Кремль, кажется, просигнализировал, что он все-таки воспринимает Навального всерьез". Как сообщает газета, "на видео, опубликованном в YouTube в среду, политик, организовавший протесты в более чем 80 российских городах в прошлом месяце, изображен как последователь Адольфа Гитлера". "Хотя президентская администрация отрицает, что это ее рук дело, - пишет Хилл, - большинство российских наблюдателей интерпретируют этот клип как ответный удар Кремля по тому, кто проявлят себя как все более опасный противник за 11 месяцев до президентских выборов". "Пока непонятно, преуспеет ли Кремль в дискредитации Навального подобным образом, но все, кто это смотрит, поймут: Навальный - это очень серьезно, Навальный - это не та незначительная фигура, какой они его совсем недавно представляли", - приводит автор комментарий со страницы в Facebook Дмитрия Травина, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге. "Дискредитировать Навального сравнениями с Гитлером удобно из-за склонности политика к национализму, - поясняет Хилл. - В прошлом он участвовал в "Русском марше" - ежегодном националистическом митинге, где присутствуют и неонацистские группы". Однако, как отмечает автор, "с тех пор Навальный приглушил свою националистскую риторику", а его сторонники "мало обеспокоены его националистическим креном". Так, Руслан Руденко, 25-летний студент, возглавляющий предвыборный штаб Навального в Красноярске, пояснил корреспонденту, что "статус национализма в российском политическом ландшафте весьма отличается от его статуса в Европе. У просто либеральной оппозиции нет политического будущего". И Навальный принимает это во внимание, комментирует журналистка. "Пытаясь пробудить столь сильное всенародное движение, чтобы заставить Кремль допустить его на президентские выборы (сейчас он не допущен из-за судимости), Навальный мобилизует людей на протестный марш 12 июня, в государственный праздник День России ". Бывший кремлевский пиарщик Глеб Павловский отметил, что кампания по дискредитации Навального привлекла к нему больше внимания и продемонстрировала "полную беспомощность Кремля". "Кремль годами пытался помешать возвышению Навального посредством судебных процессов, - пишет Хилл. - Многие ожидают, что против него подадут иски те, кого он обвинил в коррупции". Так, политический консультант Алексей Чеснаков отметил в беседе с изданием, что власти хотят, чтобы неопределившиеся избиратели воспринимали Навального как человека, вечно втянутого в скандалы. "Если власти будут последовательны и решат преследовать эту цель до конца, то есть затаскать оппозиционного политика по судам по всей стране, тогда Навальному конец", - отметил эксперт. Источник: Financial Times