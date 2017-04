24 апреля 2017 г. Обзор прессы | Inopressa По следам "антигейского погрома" в Чечне The New York Times опубликовала несколько статей о предполагаемых гонениях на мужчин гомосексуальной ориентации в Чечне. Преступления в Чечне ставят администрацию Трампа перед ее первым крупным экзаменом по этому вопросу на международной арене, пишет газета. "Они морят тебя голодом, они применяют к тебе шок": внутри антигейского погрома в Чечне" - так озаглавлена статья, датированная 21 апреля. "Это задумывалось как вечер в городе. Но для молодого человека, называющего себя Максим, как и для десятков других мужчин-гомосексуалистов, арестованных, когда в этом месяце произошел pogrom в российском регионе Чечня, это превратилось почти в две недели избиений и пыток", - пишет журналист Эндрю Э.Крамер. "Максим сказал, что все началось с разговора в чате с "одним очень хорошим старым другом, который тоже гей", и тот предложил им встретиться в некой квартире. Но, когда Максим пришел, его приветствовал не друг, а некие "агенты", которые его избили, - говорится в статье. - Позднее они привязали его к стулу, прикрепили к его рукам, используя зажимы типа "крокодил", электрические провода и начали допрос". Максим рассказал, что они кричали: "Кого еще ты знаешь?". Время от времени они били его электрическим током. "Это было невыносимо больно. Я держался из последних сил. Но я им ничего не сказал", - цитирует газета. Крамер пишет: "Про pogrom первой сообщила оппозиционная "Новая газета", которая написала, что не менее 100 мужчин-геев были арестованы, а трое были убиты при облаве. Организация Human Rights Watch подтвердила эти данные". Автор сообщает: "Нижеследующий рассказ основан на интервью Максима, которому 20 с небольшим, и двух других мужчин-геев, которые были задержаны агентами чеченской безопасности (так в оригинале. - Прим. ред.)". "Гомосексуальность табуирована в Чечне и в окрестных, населенных преимущественно мусульманами областях Кавказа на юге России", - пишет журналист. "Тем не менее, сказал Максим, до гонений мужчины-геи в Чечни могли, по крайней мере, общаться, хоть и в условиях строгой конспирации. Они знакомились преимущественно в приватных чатах в соцсетях, носивших названия типа "Деревня" или "О чем молчат горы", - говорится в статье. "Когда двое мужчин-геев встречаются, они не сообщают друг другую свои настоящие имена", - поведал Максим. По его словам, мужчины встречались в кафе или в квартирах, арендованных на одну ночь. "Мужчины говорят, что гонения начались после того, как правозащитная организация GayRussia, базирующаяся в Москве, подала заявки на разрешение провести на Кавказе гей-парады, что повлекло за собой контрпротесты религиозных организаций. В Чечне это переросло в нечто еще похуже - в массовую "профилактическую" чистку гомосексуалистов, как говорили сотрудники служб безопасности геям, когда устраивали на них облаву. По данным Human Rights Watch, а также согласно интервью с мужчинами-геями, которые позднее бежали из региона, мужчин держали под стражей от одного дня до нескольких недель. Некоторые "вернулись к своим семьям еле живые от побоев", - сказала Таня Локшина, директор российской программы Human Rights Watch. Среди потерь, задокументированных организацией, - один человек, который скончался во время пытки, и еще двое, которые после того, как были отпущены полицией, умерли в результате "убийств во имя чести", совершенных их родственниками", - пишет Крамер. "Реакция чеченских властей на глобальное возмущение этим pogrom вновь спровоцировала недоверие. В телефонном интервью официальный представитель Кадырова Альви Каримов сказал, что сообщения об антигейском погроме - должно быть, ложь, так как в Чечне подобных мужчин не существует", - пишет газета. "Вы когда-нибудь замечали в Грозном людей, которые по внешности или манерам похожи на людей с неправильной ориентацией?" - спросил Каримов. "Политика разрабатывается в связи с проблемой, - сказал он, подразумевая сообщение, где утверждалось, что аресты были официальной политикой. - Я могу официально сказать, что никакой политики нет, потому что нет проблемы. Если бы проблема была, была бы и какая-то политика". "В минувшую среду на показанной по ТВ встрече с российским президентом Путиным Кадыров назвал "клеветническими" (так в оригинале. - Прим. ред.) сообщения в прессе, что службы безопасности в Чечне преследовали мужчин-геев. А в четверг официальный представитель Путина Дмитрий С.Песков заявил журналистам, что российские власти не нашли доказательств того, что чеченская полиция арестовывала мужчин-геев", - передает автор. "Те, кто был арестован, - продолжает Крамер, - говорят, что сотрудники службы безопасности выдавали себя за мужчин-геев, ищущих партнеров в "Деревне" и в других чатах, либо убеждали тех, кого уже схватили, заманивать куда-то знакомых". Журналист приводит примеры: "Власти ненадолго задержали другого молодого человека, который назвался Нохчо, после того, как друг донес на него на допросе. "Я его не виню, - сказал Нохчо о своем друге. - Мы не герои. Мы просто геи. Они морят тебя голодом. Они подвергают тебя шоку". Редакционная статья The New York Times под названием "Карательные меры Чечни в отношении геев" датирована 24 апреля. "Первые сообщения о произвольных арестах и возможных внесудебных убийствах мужчин, подозреваемых в гомосексуальности, в Чечне, леденили кровь", - пишет издание. "Затем началось загадочное отрицание", - продолжает газета. "Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - сказал Альви Каримов в интервью "Интерфаксу". Со своей стороны, газета пишет: "Это ужасное преступление одной из российских республик и его предосудительное сокрытие требуют энергичных ответных мер со стороны Москвы и международного сообщества". "В отсутствие сильного и длительного международного давления Москва вряд ли примет существенные меры к Чечне или пересмотрит свою широкую политику в сфере прав геев", - полагает NYT. "Преступления в Чечне ставят администрацию Трампа перед ее первым крупным экзаменом по этому вопросу на международной арене", - пишет издание. Газета напоминает: полпред США в ООН Никки Хейли призвала провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности.