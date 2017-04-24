Российского хакера ожидают 27 лет тюремного заключения в США

В пятницу, перед тем как суд в Сиэтле (США) приговорил Романа Валерьевича Селезнева к 27 годам тюрьмы, обвинители и адвокаты напомнили его биографию, пишет журналист Los Angeles Times Рик Андерсон. Родители Селезнева развелись, когда ему были два года. Когда ему было 17 лет, его мать умерла от алкогольного отравления. "В подростковом возрасте он начал зарабатывать взломом компьютеров, но однажды люди, которые ворвались в его дом, ограбили его и подвергли пыткам. В 2011 году, когда он пытался встретиться со своим отцом в Марокко, в Марракеше произошел теракт, при котором 20 человек погибли, а Селезнев получил травму и лишился части черепа", - говорится в статье.

Позднее, как сказано в обвинительном заключении прокуратуры США, Селезнев "сделался одним из самых уважаемых в криминальном мире хакеров, взламывающих кассовые терминалы (...), "создателем рынка", чьи автоматизированные сайты продаж и консультации способствовали росту рынка краденой информации о кредитных картах".

В августе прошлого года "Селезнев был признан виновным по 38 пунктам обвинений в хищении и продаже информации о кредитных картах. По версии обвинения, он оперировал российским сервером, который использовал для инсталляции вредоносного ПО на компьютерных кассовых терминалах. ПО копировало данные карт и пересылало их на другие серверы Селезнева на Украине и в Маклине, штат Виргиния", - говорится в статье.

"В конце концов Селезнев сознался в содеянном и принес свои извинения, и его адвокат заявлял, что Селезнев сотрудничал со стороной обвинения, предоставляя ценную информацию и имена в связи с глобальными киберхищениями. Но сторона обвинения заявила, что его помощь не принесла пользу ее расследованию; министерство юстиции США явно сочло, что нанесло сильный удар по российскому хакерству", - пишет издание.

Газета напоминает, что Селезнев был арестован 5 июля 2014 года. В международном аэропорту на Мальдивах ("в стране, не имеющей договора об экстрадиции с США", отмечает автор) его передали сотрудникам правоохранительных органов США и спешно отправили самолетом на Гуам.

"Российское правительство пришло в ярость", - пишет издание. Российские официальные лица, в том числе отец Романа Селезнева депутат Валерий Селезнев, сравнили случившееся с тем, как власти США похищали подозреваемых в терроризме и перебрасывали их в секретные тюрьмы ЦРУ, расположенные за пределами США.

Со своей стороны, директор ЦРУ Джеймс Б. Коми назвал подобные аресты законной тактикой войны с компьютерными ворами.

"Власти США также законно прослушивают разговоры в тюрьмах, как обнаружили Селезнев и его отец после международного телефонного звонка в августе прошлого года, - утверждает газета. - Отец Селезнева спросил по-русски: "Что мы можем обсуждать, план твоего побега или что?" [Все реплики приводятся в обратном переводе с английского языка на сайте газеты. - Прим. ред.]

"По данным стороны обвинения и согласно расшифровке телефонного разговора, затем они поболтали об оказании влияния на свидетеля и переносе слушаний на более поздний срок с помощью инсценировки чрезвычайной ситуации медицинского характера. Его отец сказал, что "нашел "волшебников", которые "готовы совершить чудо", влекущее за собой фальшивую болезнь и госпитализацию его сына. Но, поскольку федералы были предупреждены, план так и не осуществился", - утверждает издание.

По данным автора, теперь власти США добиваются ареста активов Селезнева на 17 млн долларов.