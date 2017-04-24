Сувалкский коридор - потенциальная точка воспламенения в Европе, за которой наблюдает Путин

"Это один из самых мирных уголков Европы. Тихие сельские дороги пролегают через безупречные городки, окаймляют озера и извиваются сквозь девственные леса с дубами и елями, - живописует Бенедикт Брук в австралийском интернет-издании News.Com.Au. - Однако специалисты по наблюдению за обороной говорят, что это тонкая полоска земли, полностью входящая в Европейский союз, может стать точкой воспламенения будущих боевых действий между Россией и США. Аналитик по стратегическим делам даже упомянул о сценарии, по которому осмелевшая Россия, стремясь отодвинуть возглавляемый Вашингтоном военный альянс НАТО подальше от своей территории, сбрасывает ядерную бомбу на этот изолированный клочок земли".

"Этот 80-километровый участок плоской, трудной для защиты сельской местности, известный как Сувалкский коридор, проходит через Польшу и Литву, - говорится в статье. - Это единственная наземная связь между странами Балтии - Латвией, Литвой и Эстонией, каждая из которых входит в ЕС и НАТО, - и их европейскими союзниками".

"С обоих концов Сувалкского коридора - Путин, - указывает автор. - На западе находится российский эксклав Калининград, под завязку набитый ядерными ракетами, на востоке - близкий союзник Москвы, Белоруссия. Это кошмарное узкое место для НАТО и его балтийских партнеров".

"Этот коридор можно с легкостью захватить. У России очень мощные войска размещены в Калининграде, и с войсками из Белоруссии коридор будет легко закрыть, - сказал news.com.au. Алексей Муравьев, эксперт по российской стратегической обороне из Университета Кертин (Австралия).

"Если Россия вторгнется в Сувалкский коридор, НАТО почти наверняка придется ответить - или оно рискует остаться не у дел, - говорится в статье. -Эстония и Польша, с поправкой на пропорциональность, делают одни из крупнейших вкладов в НАТО".

Профессор Муравьев полагает: "Здесь обоюдная ранимость. Россия ощущает себя уязвимой перед силами НАТО, страны Балтии - перед массивной Россией. Когда имеется обоюдное недоверие, постоянно присутствует риск военной эскалации".

"Североатлантический альянс говорит, что полон решимости держать Сувалкский коридор открытым", - продолжает автор.

"Мы преданы суверенитету Литвы, суверенитету Польши и всех остальных стран, так что мы сделаем все, что потребуется, чтобы его восстановить, - сказал NBC генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий армией США в Европе. - Нельзя сказать, что это неизбежно перейдет в третью мировую войну. Никто этого не хочет, в том числе и русские".