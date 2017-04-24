Как Запад может заставить Путина призвать Асада к порядку

"Россия не дает себе поблажек в Сирии, - пишут Колин П.Кларк и Уильям Кортни в Newsweek. - Ее руководство защищает режим Башара Асада и отрицает убедительные свидетельства того, что 4 апреля в провинции Идлиб именно он атаковал мирных жителей с использованием газа зарин".

"Вероятно, король Иордании Абдалла II был прав, когда сказал: "Путину придется искать политическое решение скорее рано, чем поздно", - отмечают журналисты. - Иначе Россия рискует, что ее снова опозорит подопечный, который, кажется, отбился от рук".

"Россия не захочет остаться единственной великой державой в воюющей Сирии после поражения ИГИЛ* в Ракке. У Москвы недостаточно сил, легитимности и поддержки, чтобы руководить международным мирным процессом в одиночку. Россия разгневала суннитов, поддержав шиитскую ось, состоящую из режима Асада, Ирана и "Хизбаллы", и она не может позволить себе финансирование значительной реконструкции, необходимой после конфликта", - говорится в статье.

"Таким образом, у Запада на руках есть карты. Он может дать понять Москве, что цена совместного руководства возрожденным женевским мирным процессом - то, что Россия заставляет Асада сдать все химическое оружие и соблюдать перемирие, о котором пройдут новые переговоры, - ключевая прелюдия к политическому урегулированию", - пишут журналисты.

12 апреля на пресс-конференции в Москве с [госсекретарем США Рексом] Тиллерсоном российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия "оказывает все возможное давление на сирийский кабинет", передает издание. "Это наводит на мысль, что Россия ощущает себя уязвимой для давления Запада, заставляющего ее принудить Асада сдать оставшееся химическое оружие", - отмечают авторы. Лавров добавил, что Россия "твердо намерена завершить эту работу".

"Москва достигла тактических успехов в Сирии, но без западной и региональной помощи, ведущей к политическому решению, долгосрочные российские стратегические интересы могут подвергнуться риску. И междоусобный конфликт в Сирии может продолжиться", - резюмируют Кларк и Кортни.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.