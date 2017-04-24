Несмотря на экономический кризис, Россия больше тратит на свое вооружение

Оборонный бюджет России представляет собой 5,3% ВВП страны, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованному в воскресенье 23 апреля. Страна занимает третье место в мире по затратам в военной сфере, однако по-прежнему сильно уступает аналогичным расходам США, пишет редакция французской газеты Ouest-France.

В 2016 году Россия, несмотря на переживаемый ею экономический кризис, вновь перехватила у Саудовской Аравии третье место в мире в области военных расходов. Ее опережают лишь США и Китай, подтвердил SIPRI.

Россия в прошлом году выделила на свою оборону 69,2 млрд долларов, что на 5,9% больше, чем в 2015 году и соответствует 5,3% ее ВВП. Такого не было после развала Советского Союза, произошедшего четверть века назад, подчеркивается в докладе SIPRI, посвященном вопросам обороны.

"Подобное повышение военных расходов и столь тяжкое бремя для экономики приходятся на момент, когда российская экономика находится в щекотливом положении из-за снижения цен на энергоносители и экономических санкций, наложенных с 2014 года" западными странами в связи с украинским конфликтом, комментирует SIPRI в своем докладе.

"Оборонный бюджет номер один остается за США и повысился на 1,7% в 2016 году, то есть на 611 млрд долларов. Далее следует Китай - 215 млрд долларов, что означает снижение темпов роста на 5,4% по сравнению с предшествующими годами", - говорится в статье.

"Дональд Трамп, став президентом в январе, сделал из армии приоритет своей бюджетной политики. Он уже показал, что не колеблясь прибегнет к силе, нанеся воздушные удары по авиабазе в Сирии и по позициям "Исламского государства"* в Афганистане. Он также выступил с угрозами в адрес Северной Кореи", - пишет редакция.

"Западная Европа, пораженная серией терактов начиная с 2015 года и критикуемая Дональдом Трампом за ее взнос в НАТО, который он считает недостаточным, второй год подряд повышает свои военные расходы на 2,6%", - говорится в статье.

Тенденция к восстановлению военной мощи ощутима в Центральной и Восточной Европе, в частности, в странах Балтии. "Рост военных расходов во многих странах Центральной Европы отчасти может быть вменен в вину особому восприятию России, согласно которому она представляет собой самую большую угрозу", - отмечает исследователь SIPRI Симон Веземан.

"Совокупные военные расходы европейских стран-членов НАТО почти в четыре раза превышают военные расходы России", - комментируют журналисты.

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