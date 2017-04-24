Как Россия осуществила "хакерский взлом" выборов во Франции

"С тех пор, как разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Москва осуществила "кампанию влияния" на американские выборы 2016 года, эксперты задавались вопросом: совершит ли Москва то же самое в отношении выборов во Франции и Германии?" - пишет в своей статье в Politico Лора Дэниэлс, научный сотрудник Institut Français des Relations Internationales (Париж) и Global Public Policy Institute (Берлин).

Французское Агентство сетевой и информационной безопасности (ANSSI) вызвалось проводить для политических партий семинары по кибербезопасности. Президент Олланд "распорядился о "мобилизации всех необходимых средств" для противостояния кибератакам и предостерег Россию от применения мер влияния, вдохновленных советской практикой", пишет автор.

Крупные французские газеты создали платформы, где можно проверить источники информации на надежность. Избирательная комиссия предостерегла, что есть результаты соцопросов, которые по французскому закону считаются незаконными.

"Столь глубокое осознание проблемы во Франции, основанное на уроках американских выборов, - это, возможно, уже половина победы", - пишет автор. Но, считает она, у Москвы есть союзники среди французских политиков как на левом, так и на правом фланге. "Трое из четырех кандидатов, которые [накануне выборов. - Прим. ред.] лидировали в соцопросах, выступают за дружественные отношения с Москвой. А Макрона вряд ли можно считать "ястребом" в отношении России", - утверждает автор.

По мнению Дэниэлс, больше всего "кибернетических и пропагандистских атак" обрушилось на Макрона, но избиратели не поверили, что он "агент США" или финансируется Саудовской Аравией. "Глава избирательного штаба Макрона осудил подобные утверждения, а также "сотни, если не тысячи" кибератак российского происхождения, направленных на базы данных штаба. Но ни одна из них не спровоцировала кризиса, сопоставимого с хакерскими атаками, от которых пострадал штаб Хиллари Клинтон. Возможно, это знак, что к кибербезопасности надо относиться серьезно", - пишет издание.