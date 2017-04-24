Брюссель поднимает бокалы

"В Европе поднимают бокалы. А Кремль глотает горькую пилюлю и ищет запасной план на второй тур" президентских выборов во Франции, пишет Андреа Бонанни в итальянской газете La Repubblica. "Если первоначальные подсчеты подтвердятся, Эммануэль Макрон, единственный действительно проевропейский кандидат, обошел, хоть и ненамного, звезду антиевропейски настроенных крайне правых Марин Ле Пен" в первом туре голосования, говорится в статье.

Вероятность победы Макрона на выборах "означает для Европы просто-напросто возможность продолжать жить", отмечает автор. "Потому что Марин Ле Пен в Елисейском дворце стала бы концом Евросоюза, - говорится далее. - Даже если бы у нее не было парламентского большинства, чтобы принять необходимые для выхода Франции из ЕС изменения конституции, лидер "Национального фронта" могла бы все же заблокировать работу Европы и потопить евро. ЕС, который без особых травм перенес выход Великобритании, не может существовать без Франции, как он не мог бы существовать без Германии".

"Поэтому, если рассматривать их вне французского контекста, президентские выборы - это тест на выживание для Евросоюза, - считает Бонанни. - Идея убрать ЕС с географических карт многих прельщает. Прежде всего, Россию Владимира Путина, который не случайно финансирует Ле Пен и "Национальный фронт".

"Включив в свой состав страны Восточной Европы и стабильно выводя их из-под российского влияния, ЕС стал угрожающим элементом для самой авторитарной политической модели, которую Путин насадил в России, - отмечает далее автор. - Если бы он мог - что он неустанно и пытается делать - вести двухсторонние переговоры с каждой европейской страной в отдельности, его политическая власть благодаря этому значительно бы усилилась".

"Всем тем, кто видит Европу как потенциальное препятствие, победа Марин Ле Пен, вероятно, пошла бы на руку, - говорится в статье. - А победа Эммануэля Макрона, несомненно, ужасно раздражает".

"Следствием победы Макрона стало бы, вероятно, ускорение той Европы с двумя скоростями интеграции, которую Меркель пока только обрисовала, - полагает журналист. - А еще более сильная и более интегрированная с экономической, политической и военной точки зрения Европа могла бы привести к неповерхностным изменениям мирового равновесия сил в ущерб тем, кто мечтает о слабом или несуществующем ЕС. Поэтому можно ожидать, что, начиная с сегодняшнего дня и до второго тура выборов, многочисленные внешние соперники Европы попытаются перевернуть прогнозы. Будем лишь надеяться, что им это не удастся".