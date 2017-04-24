Может ли Ле Пен победить Макрона во втором туре?

"Глава французского "Национального фронта" отстает от Эммануэля Макрона на 2%, и, чтобы взять над ним верх, она должна рассчитывать либо на то, что избиратели со стороны левых и Франсуа Фийона переметнутся губительным для ее соперника образом, либо на массовую мобилизацию воздержавшихся от голосования в свою пользу. Но подобное бросает вызов всем логическим доводам французской политической жизни", - пишет главный редактор портала Slate.fr Жан-Мари Потье.

"Может ли Марин Ле Пен, набравшая в первом туре 21,5% против 23,8% у Макрона, победить его во втором туре 7 мая? Может ли она вызвать третье политическое землетрясение за год в западном мире, после победы "Брекзита" в Великобритании в июне 2016 года и избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года? Этот вопрос вскоре будет на устах у всех, в том числе у иностранных наблюдателей. На данный момент вынесено поспешное суждение о втором туре, на основе опросов общественного мнения, проведенных тотчас после первого тура институтами Ipsos Sopra-Steria и Harris Interactive: Эммануэлю Макрону пророчат 62-64% голосов", - говорится в статье.

"Можно рассмотреть эту проблему под другим углом, исходя из результатов вчерашнего голосования и первых реакций крупных политических фигур. Макрон в первом туре опередил Марин Ле Пен с запасом примерно в 2%, что составляет 700 тыс. голосов: значит, чтобы одержать победу, Ле Пен должна покрыть этот разрыв за счет электората выбывших кандидатов и за счет не пришедших к урнам", - пишет автор.

"Со стороны правых Фийон очень быстро отреагировал, объявив, что он отдаст свой голос Макрону, и за ним последовали многие руководители его партии, - продолжает журналист. - В двух уже цитированных опросах 47-48% избирателей "Республиканцев" сказали, что готовы проголосовать за Макрона, 23-33% - за Ле Пен, еще 19-20% воздержатся от голосования".

Кроме того, последние опросы показывают, что "Национальный фронт" по-прежнему пугает большинство французов: 55% "совсем" не любят его кандидатку, по данным последней волны предвыборного опроса Ipsos для Cevipof.

В интервью изданию Les Echos, опубликованном во время избирательной кампании, Жиль Финкельштейн, генеральный директор фонда Жана Жореса, выразил мнение, что "Марин Ле Пен остается самым ненавистным политическим деятелем. Выход из еврозоны отвергают более 85% избирателей, не входящих в "Национальный фронт". Важен лишь один вопрос: не может ли она быть избрана по недосмотру, то есть из-за снижения уровня явки?"

Такого рода теории предполагают существенное снижение во втором туре активности избирателей выбывших кандидатов. Если исходить из гипотез переброса голосов, высказанных институтами Ipsos Sopra-Steria и Harris Interactive, то необходимо, к примеру, чтобы переброс голосов избирателей Меленшона, Амона и Фийона в пользу Макрона снизился соответственно до 30, 40 и 15%, а голоса Фийона и Дюпон-Эньяна перешли к Ле Пен на 50 и 60%, и тогда лидер "Национального фронта" превысит уровень в 50%, передает автор.

"И наконец, последняя гипотеза в этом крайне сложном уравнении с многими неизвестными для "Национального фронта": о массовой мобилизации воздержавшихся от голосования в первом туре в пользу Марин Ле Пен, - продолжает Потье - Если переход голосов состоится в соответствии с предположениями Ipsos и Harris Interactive, то, чтобы поднять Марин Ле Пен на уровень, превышающий 50%, необходимо, чтобы 65% не явившихся на выборы в первом туре проголосовали за нее - а это 7 млн избирателей!"