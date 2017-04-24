Самолеты НАТО совершили в 2016 году рекордное число перехватов

Военные самолеты НАТО совершили в 2016 году рекордное со времен холодной войны количество вылетов для перехвата чужих самолетов, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как заявил немецкому новостному агентству Deutsche Presse-Agentur представитель авиабазы Рамштайн в Германии, в прошлом году самолеты НАТО в Европе поднимались на идентификацию и перехват российских самолетов около 780 раз. При этом в 2015 году таких случаев было 410.

В целом вылеты на перехват, не связанные с российскими самолетами, являются редкостью в Европе. Лишь в 90 случаях истребители направлялись навстречу самолетам других стран - пассажирским и грузовым.

По данным НАТО, возросшее число вылетов на перехват связано, в том числе, с тем, что с 2016 года ВВС Турции подчиняются командованию альянса, а ситуация в регионе значительно ухудшилась, в том числе из-за российской военной кампании в Сирии.

Незадолго до перехода турецких ВВС под командование НАТО в ноябре 2015 года на турецко-сирийской границе произошел серьезный инцидент: турецкий F-16 сбил российский бомбардировщик, который якобы вторгся в воздушное пространство. По информации из кругов НАТО, этого бы не произошло, если бы турецкие ВВС уже тогда находились под командованием НАТО.

Между тем, согласно последним данным, ситуация в Восточной Европе, где бундесвер регулярно участвует в перехвате российских самолетов, несколько улучшилась. По информации Минобороны Литвы, число перехватов над прибалтийскими государствами сократилось со 160 случаев в 2015 году до 110 в 2016-м. Тем не менее, эти цифры все равно вдвое превышают показатели до начала конфликта на Украине.