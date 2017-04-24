Украина: задержан высокопоставленный политик

На Украине задержан Николай Мартыненко. В этой связи в Швейцарии может возобновиться расследование по обвинениям в даче взятки и отмывании денег, сообщает Tagesanzeiger.

"Долгое время он считался неприкосновенным. Его связи с политической элитой Украины, президентом и премьером гарантировали ему защиту от правосудия. Однако эти времена в прошлом. В четверг вечером, - передает автор публикации Бернгард Оденаль, - в Киеве взят под стражу известный политик Николай Мартыненко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвиняет в создании коррупционной сети, в результате деятельности которой государство лишилось более 17 млн долларов. По некоторым данным, Мартыненко через подставных лиц в одной австрийской кампании покупал по низким ценам уран в Казахстане, чтобы затем втридорога продать на Украине".

В расследовании этого дела украинские следователи шли по следу в Швейцарии: из того капитала, который Мартыненко удалось сколотить на урановом бизнесе, 200 тыс. долларов и 50 тыс. евро ушли на то, чтобы "оплатить услуги адвокатов в расследовании, начатом против господина Мартыненко в Швейцарии", сообщила пресс-секретарь НАБУ Украины Дарья Манжура.

Как стало известно журналистам издания Bund, Мартыненко якобы оплачивал и услуги частного детектива из Германии Кристины Вилькенинг. По информации журналистов, с ее помощью Мартыненко планировал получать данные о ходе расследования в прокуратуре. По словам детектива, которая была задержана в Германии по другому делу, украинский политик предлагал за информацию от 2 до 4 млн евро. Сделки не состоялось, заявила она.

По ее же признанию, удалось подкупить швейцарского полицейского, который снабдил Мартыненко информацией о ходе следствия. Этого полицейского арестовали 11 апреля. "В Швейцарии против Мартыненко следствие идет уже четыре года - речь идет о деле, аналогичном тому, по которому он задержан на Украине. В бытность главой комиссии по энергетике и ядерной политике Мартыненко предположительно без проведения конкурса отдал многомиллиардный заказ на модернизацию устаревших украинских АЭС чешской компании Skoda JS, подконтрольной российской госкорпорации "Росатом", - говорится в статье. - Начиная с 2009 году на счетах подставных компаний, принадлежавших Мартыненко, осело, по некоторым данным, около 30 млн франков. В 20013 году швейцарская прокуратура начала расследование против политика в связи с подозрением в отмывании денег и даче взятки". Мартыненко, добавляет автор, свою вину отрицал.

"Для дальнейшего расследования швейцарским следователям были нужны документы с Украины - но оттуда долго ничего не было слышно. Мартыненко был наделен депутатской неприкосновенностью, его связывали дружеские отношения с президентом Петром Порошенко. С 2015 года, похоже, ветер для всесильного украинца начал меняться: он потерял место в парламенте, а в январе 2017 года глава НАБУ Артем Сытник заявил об успехах в расследовании по делу Мартыненко. По словам представителя ведомства, НАБУ находится в плотном контакте с прокуратурой Швейцарии", - передает автор статьи.

(В субботу районный суд Киева принял решение отпустить бывшего депутата Николая Мартыненко под поручительство ряда депутатов Верховной рады и министров. - Прим. ред.)