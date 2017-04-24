Труп перед Кремлем испытывает силу путинской веры

"Связи между Владимиром Путиным и Русской православной церковью прошли испытание дважды на этой неделе - по совпадению в один и тот же день, 20 апреля, и с двумя очень разными результатами", - отмечает Саймон Шустер в Time.

"Поразительной победой РПЦ стало то, что российский Верховный суд распорядился о "ликвидации" местного отделения "Свидетелей Иеговы", чью миссионерскую работу правительство сочло "экстремистской" - не в последнюю очередь потому, что она бросала вызов учениям православного духовенства", - говорится в статье.

"Когда было оглашено это решение, в российском парламенте разворачивался отдельный скандал из-за другого требования той же РПЦ - еще более существенного для православной веры, чем какая бы то ни было конкуренция "Свидетелей Иеговы". Группа правозащитников, в том числе членов путинской партии, предложила закон, призывающий захоронить Владимира Ленина - русского революционера и основателя Советского Союза, тело которого демонстрируется на Красной площади с момента его смерти в 1924 году", - сообщает Шустер.

Журналист указывает, что, по данным опросов, большинство россиян выступает за захоронение Ленина, однако Путин "ничего не сделал, чтобы исполнить желание большинства". Напротив, его партия сердито отреклась от причастности к данному законопроекту.

Шустер напоминает, что на встрече со своими сторонниками в 2012 году Путин "сказал с грустью в голосе", что "после распада Советского Союза и его правящей идеологии на этом месте ничего не появилось".

"Сегодня это все еще правда. Самое близкое к идеологии, что Путин создал за 17 лет у власти, - странная смесь несовместимых идолов, советского и православного, борющихся за место у кремлевской стены. Чтобы ублажить одного из них, его правительство с радостью запретит маленькую иностранную секту, вроде "Свидетелей Иеговы". Но Путин не может явно встать на сторону христиан или коммунистов. Янусоликий президент должен одновременно быть и тем и другим", - резюмирует журналист.