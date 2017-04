24 апреля 2017 г. Роуэн Скарборо | The Washington Times Независимые свидетельства противоречат досье о предполагаемом сговоре между Трампом и Россией "У "досье" против Дональда Трампа, созданного бывшим британским шпионом и профинансированного на связанные с демократами деньги, есть существенные критики - люди, обвиненные в преступлениях в связи с предполагаемым сговором Трампа с Россией, - сообщает Роуэн Скарборо в The Washington Times. - Три человека - адвокат Трампа, волонтер его штаба и генеральный директор технической компании - официально заявили, что относящиеся к ним части досье - вымысел. Четвертая фигура - российский дипломат, которого лондонец Кристофер Стил обвинил в нарушении закона, - передал через министерство иностранных дел Российской Федерации, что это досье - фантазия. И вот свидетельства, подтверждающие его слова". Майкл Коэн, личный адвокат Трампа, заявил, что никогда не был в Праге - городе, в котором он, по словам Стила, тайно встречался с российскими разведчиками, чтобы обсудить русский взлом и то, как его прикрыть, говорится в статье. Картер Пейдж, волонтер штаба Трампа, отрицает, что встречался в Москве с двумя лицами, связанными с Кремлем. Генеральный директор российской технической компании XBT Holdings Александр Губарев подал против Стила иск о защите чести и достоинства в связи с тем, что Стил обвинил его компанию в противоправных действиях против демократов. "Хотя он не получил много внимания, вот еще один описанный Стилом заговор, для подтверждения которого нет публичных свидетельств, - говорится в статье. - Сюжетная линия Стила развертывается вокруг российского дипломата по имени Михаил Калугин. Калугин возглавлял экономический отдел российского посольства в Вашингтоне, куда его назначили шесть лет назад, прежде чем в августе вернуть его в министерство иностранных дел в Москве, где он работает сейчас. Стил, в одном из последних донесений [оплатившей его услуги компании] Fusion GPS, излагает гораздо более зловещую историю. Калугин был в центре операции по незаконному отъему денег, управляемой из посольства. Пенсии, предназначенные российским ветеранам в США, перенаправлялись на финансирование взлома компьютерных сетей Демократической партии". В другом донесении Стила говорится, что Калугина перевели в Москву без предупреждения, сообщается в статье. "Американцы, которые знали Калугина и работали с ним над экономическими проектами, сказали, что он сказал им за несколько месяцев до отъезда, что он и его семья планируют вернуться в Россию в рамках нормальной дипломатической ротации. Российские дипломаты обычно проводят три года в посольстве до перевода, однако США - такая важная зона ответственности, что там дипломаты, как правило, служат дольше, - передает Скарборо. - Один из этих американцев - Эрл Расмуссен, отставной армейский офицер, выпускник академии "Вест Пойнт" и технической консультант в Вашингтоне. Он также президент Eurasia Center - центра, работающего над формированием экономических связей между США и странами Евразии. У него было несколько встреч с Калугиным". Расмуссен сказал The Washington Times: "[Калугина], определенно, не "перевели без предупреждения". Это был запланированный отъезд, о котором знали несколько человек, которые могли напрямую взаимодействовать с [Калугиным] и его персоналом. Они за несколько месяцев знали, что он уезжает и кто именно его заменит. Более того, хотя многие из нас знают людей, работающих в секретном мире, у меня были существенные взаимодействия с Калугиным, и никогда я не замечал никаких скрытных действий или даже признаков предпочтений относительно этой политической кампании. Мой опыт общения с ним показал, что он был очень хорошим профессионалом в экономической сфере и стремился улучшить отношения между США и Россией". На просьбу The Washington Times уточнить хронологию Расмуссен ответил в электронном письме: "Михаил вообще-то был на продленном типичном задании (в туре). Я знал, что он должен уехать летом 2016 года, возможно, летом или осенью 2015 года. Я знал точный месяц/период его ротации (июль-август 2016 года) примерно за пять месяцев. Эта тема всплыла, когда мы были на этапе планирования ежегодной конференции БРИКС (...), которая проводится каждую весну и в организации которой я участвую". Источник: The Washington Times