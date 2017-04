24 апреля 2017 г. Джей Соломон, Брэдли Олсон | The Wall Street Journal Администрация Трампа не сделает исключения в режиме санкций для нефтяного проекта Exxon в России "Президент Дональд Трамп, члены семьи и политические советники которого столкнулись с расследованием относительно их связей с Россией, отклонил просьбу компании Exxon Mobil исключить ее из режима американских санкций против Москвы для возобновления совместного проекта в нефтяной сфере с политически влиятельной российской энергетической компанией", - передает The Wall Street Journal. Решение Трампа отклонить просьбу Exxon Mobil, которую до конца прошлого года возглавлял Рекс Тиллерсон, ныне госсекретарь США, также показывает, что налаживание отношений с российским президентом Владимиром Путиным оказалось затруднительным, заявили высокопоставленные американские чиновники. "Проконсультировавшись с президентом Дональдом Трампом, Министерство финансов не выдаст разрешения американским компаниям, включая Exxon, на бурильные работы, запрещенные текущими санкциями против России", - заявил министр финансов Стивен Мнучин. По словам американских чиновников, Трамп принял решение после продолжительных консультаций с Мнучином, бывшим главой Goldman Sachs. "Решение администрации Трампа, скорее всего, сделает для Exxon невозможным бурильные работы в российских водах Черного моря до окончания ее соглашения с "Роснефтью" в конце этого года. По условиям соглашения, компания Exxon должна до 2023 года провести поисковые работы в российских арктических водах, если санкции будут сняты, как заявила компания", - говорится в статье. "Новость о подаче заявки Exxon в Минфин вызвала резкую критику в Конгрессе в последние два дня. Ведущие конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы заявили, что Белый дом Трампа должен усилить санкции против России за ее предположительные попытки вмешательства на прошлогодних выборах в США, а не ослабить их", - отмечает издание. Законодатели также выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа может столкнуться с конфликтом интересов при принятии решения по заявлению Exxon, учитывая прежнюю должность Тиллерсона: он был генеральным директором компании в течение 11 лет, пишут авторы. "Учитывая хорошо известные и вызывающие тревогу действия России во всем мире, обеспокоенность вызывает то, что Exxon Mobil будет продолжать отстаивать свои узкие экономические выгоды за счет наших национальных интересов, - заявил сенатор Бен Кардин. - Сделки, которых они добиваются, набьют деньгами карманы российских олигархов и российскую казну, и они гарантированно будут использованы против Америки, наших интересов и интересов наших союзников". "Проблема с санкциями заключается в том, что они касаются центрального вопроса, испортившего отношения между Россией и США, и это, естественно, кризис на Украине, - заявил экс-посол по особым поручениям в бывшем СССР Стивен Сестанович. - Уровень доверия низок". Компания Exxon заявила, что она рискует потерять не менее 1 млрд долларов своих инвестиций из-за приостановки деятельности по причине санкций, передает издание. Источник: The Wall Street Journal