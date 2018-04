24 апреля 2018 г. Джульетт Гарсайд и Стефани Киршгесснер | The Guardian Правящие семьи Азербайджана связаны с секретными инвестициями через мальтийский банк "Согласно расследованию, которое провел Daphne Project, правящие семьи Азербайджана - предполагаемые бенефициары десятков компаний с анонимной собственностью, использованных для инвестирования в недвижимость, отели и бизнес в Европе", - утверждает The Guardian. "В ходе своего расследования проект обнаружил, что за последние три года несколько сетей компаний, как представляется, воспользовались частным банком на Мальте для секретных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Черногории", - пишут журналистки Джульетт Гарсайд и Стефани Киршгесснер. "Многие из этих компаний предположительно управлялись в интересах детей Ильхама Алиева - президента Азербайджана - и сыновей его министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, говорят три источника, осведомленные о транзакциях. Их утверждения подкреплены информацией, находящейся в публичном доступе, а также несанкционированно распространенными документами о местожительстве в Дубае", - сказано в статье. "Дочери Алиева - Лейла и Арзу Алиева - не ответили на просьбу о комментариях. Юристы сыновей Гейдарова - Ниджата и Тале - сказали: "Наши клиенты - владельцы-бенефициары компаний (...), которые ведут совершенно легитимный и законный бизнес", - сообщает издание. Газета переходит к подробностям: "В сердце сети находятся компании, которые были клиентами банка Pilatus; штаб-квартира банка находится на Мальте, его активы заморожены до окончания расследования, которое начал в марте банковский регулятор этой страны". "Как представляется, эта информация впервые демонстрирует, что дочери президента владеют половиной Gilan Holding - одной из крупнейших в Азербайджане компаний", - говорится в статье. Газета уточняет: "Мальтийский регулятор отказался комментировать внимание своего расследования к Pilatus, и ничто не указывает, что лица, упомянутые в этой статье поименно, действовали незаконно". Daphne Project создан, чтобы продолжить расследования мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая в октябре прошлого года погибла при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиль. В прошлом году некая сотрудница Pilatus (в этой статье газета не называет ее имени) выступила с его разоблачениями, а Дафна Каруана Галиция первой сообщила об этих утверждениях, которые затем были повторены перед комиссией Европарламента, проводящей расследование, напоминает издание. "Два источника, осведомленные о транзакциях Pilatus, подтвердили ее показания: они говорят, что семьи Алиева и Гейдарова были клиентами (банка. - Прим. ред.). Кит Шембри, управделами Джозефа Муската, премьер-министра Мальты, тоже подтвердил, что был клиентом (банка. - Прим. ред.)", - говорится в статье. "Одно из самых масштабных откровений - то, что дочери Алиева, возможно, имеют мажоритарную долю в Gilan. Семья Гейдаровых всегда представляла дело так, будто конгломерат принадлежит им. В аудиторском заключении об одном банке, которым владеет Gilan, было задекларировано, что в 2013 году этой группой в конечном итоге владели две организации: Sahra FZCO, у которой была доля в 51%, и Shams Al Sahra FZCO, у которой была доля в 49%. Братья Гейдаровы были упомянуты как совладельцы этих организаций, зарегистрированных в Дубае. Однако теперь два источника, осведомленных о транзакциях Pilatus, подтвердили, что владельцы Sahra FZCO были задекларированы банку Pilatus как Лейла и Арзу Алиева", - говорится в статье. Источник: The Guardian