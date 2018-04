24 апреля 2018 г. Саймон Паркин | The Guardian Подъем футбольных хулиганов-неонацистов в России По мере приближения Чемпионата мира по футболу российское государство пытается усмирить ультраправых фанатов, которых поддерживало последние двадцать лет, пишет The Guardian. Автор материала Саймон Паркин напоминает о событиях в Марселе: "Летом 2016 года на Чемпионате Европы во Франции российский футбольный хулиган, ранее провинциальная "страшилка", вступил на мировую арену. 10 июня около 150 россиян нагрянули в Старый порт Марселя. Они двигались упорядоченными фалангами навстречу английским болельщикам, на которых нападали с исключительной жестокостью". Поначалу Владимир Путин с ухмылкой поинтересовался, как это 200 российских болельщиков нейтрализовали "несколько тысяч англичан". Но Кремль осознавал, что эти люди могут опозорить страну на Чемпионате мира-2018 в России. "После встречи с руководством своих спецслужб Путин во всеуслышание подчеркнул необходимость "извлечь уроки из французского опыта", - говорится в статье. "Хулиганство в российском футболе появилось сравнительно поздно, возникнув в начале 1990-х как копия стародавнего английского образца", - отмечает журналист. В стране, выходящей из советского мрака в поисках новой идентичности, хулиганство, казалось, предлагало молодым людям глоток успокоительного национализма и чувство причастности к гипермаскулинному сообществу. "Хулиганство давало также что-то вроде карьерного роста на развалинах постсоветской экономики", - продолжает автор статьи. Политики, особенно крайне правые, видели в московских футбольных головорезах потенциально могущественную группу избирателей. Они стали искать расположения этих молодых людей, предоставляя бесплатный транспорт на выездные игры, оплачивая фанатам работу в качестве телохранителей и порой предлагая хорошо оплачиваемую должность партийного чиновника. "Со временем подражание англичанам превратилось в новую бандитскую культуру", - продолжает The Guardian. Российские фанаты отложили пиво и стали всерьез тренироваться - не только в спортзале, но и в тайных боях, которые проводились в местных лесах. "Именно эта хорошо тренированная сила с такой жестокостью дебютировала на международной арене в Марселе, - говорится в статье. - И по мере приближения Чемпионата мира давление на российских хулиганов становится все сильнее. Кремль запаниковал после того, как в прошлом году на "Би-би-си" показали документальный фильм под названием "Российская армия хулиганов". В нем тайно засняли, как на тот момент лидер "Гладиаторов" ("фирмы" "Спартака") Василий "Киллер" Степанов говорил, что московские хулиганы - пехотинцы Путина". По словам автора статьи, один из хулиганов, занимающих высокое положение, сказал ему, что фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. "Российская полиция выступила с призывом ко всем, кто попал в этот документальный фильм, обратиться в местный участок и подписать заявления о том, что "Би-би-си" вынудило их солгать на камеру", - пишет The Guardian. "В прошлом году Кремль направил по агенту ФСБ в каждый из 11 клубов Москвы, где они взаимодействуют со связными фанатов - обычно это хулиганы из руководства каждой "фирмы", - пытаясь их контролировать. Для хулиганов, которые годами пользовались поддержкой властей, как скрытой, так и явной, эта перемена кажется предательством", - сообщает издание. "Десять лет у нас была поддержка правительства. После Франции власти перестали нас поддерживать", - сказал Александр Шпрыгин, который с 1994 года участвовал в фанатских боях, а в 2016 году арендовал самолет и привез российских хулиганов в Марсель. "Сегодня у крупнейшего из 11 футбольных клубов российской столицы, "Спартак Москва", три крупные фирмы - Union, "Школа" и "Гладиаторы". У каждой из них есть связанное с ней молодежное подразделение. Помимо них, под эгидой "Спартака" действует плеяда менее крупных отделившихся групп. По оценкам одного из лидеров хулиганов, существует около 500 активных участников фирм, связанных со "Спартаком". Сотрудничая друг с другом по мере необходимости, фирмы "Спартака" могут собрать под знаменем своей команды небольшую армию", - говорится в статье. "Чтобы изменить в мире мнение о российских футбольных фанатах, Кремль нанял пиар-агентства, которые внедряли так называемых "вежливых фанатов", раздававших на матчах сладости, горячий чай и пледы и постивших в Instagram радостные селфи", - пишет издание. Однако некоторые полагают, что правительство продолжает частным образом поддерживать хулиганов. "Это правда, что правительство пытается подчистить футбольный имидж перед Чемпионатом мира, - сказал журналист Максим Солопов, участвовавший в столкновениях антифашистов с российскими фанатами в 2006-2010 годах. - Но оно намного более обеспокоено тем, что здесь может произойти что-то наподобие украинской революции и что правые хулиганы выйдут на улицы против властей. Так что втайне оно продолжает поддерживать жестокие фанатские группировки. Я считаю, что политическая сила остается в руках правых фанатов". "Назначение так называемого офицера связи с фанатами в каждый клуб свидетельствует о том, что Кремль считает себя способным контролировать хулиганов", - отмечается в статье. "Клубы назначают реальных лидеров среди хулиганов, надеясь, что те помогут удержать хулиганов под контролем на важных матчах", - сказал Павел Клименко из организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE). The Guardian добавляет: "Неясно, в какой степени эта система эффективна и даже как она работает. Государству может быть трудно контролировать то, на что оно прежде закрывало глаза". "Государство считало хулиганские группировки организованной силой, которую можно использовать для поддержания порядка. Но эти группы делали обещания, которые не выполнялись", - сказал изданию Юрий Абрашов, в прошлом полковник полиции, сейчас - исполнительный директор компании Event Safety. "Несмотря на контроль ФСБ, запреты и другие попытки подавить деятельность ультраправых хулиганов, все еще есть основания опасаться насилия на Чемпионате мира", - констатирует The Guardian. "Запланированных организованных атак, может, и не будет, потому что хулиганы боятся служб безопасности, - сказал Павел Клименко. - Но при том, как работают их структуры, всех контролировать непросто". Источник: The Guardian