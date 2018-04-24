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25 апреля 2018 г.
24 апреля 2018 г.

Патрик Уинтур | The Guardian

Сирия: западные государства пытаются обойти российское вето в ООН

"Западные государства хотят положить конец многомесячной безысходной ситуации в ООН по Сирии, передав вопрос о применении химического оружия на рассмотрение всей Генассамблеи ООН, где вето России в Совбезе не будет действовать", - сообщает The Guardian.

"Идея заключается в том, чтобы прибегнуть к редко используемому методу, впервые примененному во времена холодной войны, по передаче ответственности за некоторые аспекты кризиса Генассамблее, состоящей из 193 членов", - говорится в статье.

"Россия использовала свое вето в Совбезе ООН 11 раз, чтобы заблокировать действия против своего союзника Сирии", - напоминает издание.

Иэн Мартин, бывший чиновник ООН и глава Amnesty International, заявил: "Российское вето не должно положить конец усилиям по принятию коллективных мер ООН. Обязанность установить ответственность за использование химического оружия и прекратить кошмар сирийского конфликта принадлежит всему мировому сообществу".

"Как известно, это предложение пользуется поддержкой среди западных чиновников", - отмечает издание.

"Вопрос об этой тупиковой ситуации был поднят на ежегодной встрече в Швеции за закрытыми дверями, на которой присутствовали постпреды в Совете Безопасности ООН, и сейчас, скорее всего, он будет обсуждаться на ряде встреч на этой неделе", - говорится в статье.

"Западные государства, обеспокоенные тем, что тупиковая ситуация ослабляет авторитет Совбеза в целом, хотят прибегнуть к редко используемому способу, впервые примененному во время Корейского кризиса 1950 года. Известный как "объединение ради мира", он может позволить девяти из 15 членов Совбеза обойти российское вето и передать вопрос на общее голосование в Генеральную Ассамблею", - пишет газета. Далее, для согласования механизма установления ответственности за применение химоружия понадобится большинство в две трети голосов в Генассамблее.

Источник: The Guardian


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