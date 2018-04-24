Между Турцией и Арменией холод надувает с востока

Армения, увязнувшая в 25-летнем конфликте с Азербайджаном, остается отрезанной от мира. Экономические последствия этой изоляции ощущаются даже в турецком городе Карс, пишет спецкор французской Liberation Квентин Раверди.

"Здесь край света, вечный железный занавес", - иронизирует Ильхан, владелец ресторана в городке Акьяка, который до 1991 года еще обозначал границу между советской Арменией и Турцией, членом НАТО. СССР больше нет, но металлическое проволочное заграждение осталось, говорится в статье.

Несмотря на развал советского блока, влияние Москвы в этом регионе сохранилось, здесь его олицетворяют 5 тыс. российских солдат, обеспечивающих защиту границ и армянского воздушного пространства по соглашению с правительством Еревана. Их присутствие беспокоит некоторых местных жителей. "Регулярно я вижу армянских крестьян, которые работают на своих полях, по другую сторону. Хотелось бы поздороваться, поговорить. Но это невозможно, русские здесь не шутят", - с улыбкой говорит Кадри. Этот фермер из Акьяки вспоминает, как в 2013 году один турецкий пастух, искавший овцу, был застрелен пограничниками.

Мэр Карса, занимавший должность в 1999-2009 годах, Наиф Алибейоглу, устав наблюдать, как его город "наказан" из-за дипломатического тупика, стал осуществлять местные экономические мероприятия, культурные проекты, заключать партнерские соглашения с Арменией, в частности, с городом Гюмри, расположенном в 70 км от его муниципалитета. Символом его политики открытости стало возведение на холмах города в 2006 году "Монумента гуманности" высотой в 30 м. Автор монумента турецкий скульптор Мехмет Аксой в двух исполинских бетонных фигурах, протягивающих руки друг другу, хотел выразить призыв к сближению между "соседями-врагами", передает журналист.

На международной арене уже ощущается оттепель, несмотря на вопрос о признании геноцида более миллиона армян в начале XX века при Османской империи, который все еще отравляет отношения между двумя странами, говорится далее. 24 апреля, день международного поминовения геноцида армян, является предметом острых дебатов в Турции, где правительство "Партии справедливости и развития" (AKP) по-прежнему отказывается признать "великое злодеяние".

Робкая попытка запуска "футбольной дипломатии" была предпринята в 2008 году. Турецкий президент Абдулла Гюль и его армянский коллега Серж Саргсян захватили врасплох общественное мнение в своих странах и вместе присутствовали на футбольных матчах между двумя сборными, пишет автор.

Затем в 2009 году, при поддержке Москвы и Вашингтона, турецкое и армянское правительства подписали Цюрихские протоколы, инициирующие установление дипотношений и открытие границ. Надежды оказались тщетными: из-за давления националистической оппозиции на Саркисяна и особенно из-за дипломатического шантажа Турции Азербайджаном, обеспокоенным этим потеплением отношений, протоколы так и не были одобрены двумя парламентами. Эрдоган, в ту пору премьер-министр, в качестве условия для открытия границ выдвинул разрешение Карабахского конфликта. По причине отсутствия всякого продвижения Цюрихские протоколы о нормализации отношений с Турцией официально были аннулированы Арменией в марте этого года, сообщает Раверди.

В провинции Карс "Монумент гуманности" не устоял под ударами дипломатических препятствий. В 2011 году, проводя президентскую кампанию в городе, премьер-министр Эрдоган в погоне за голосами местных националистических избирателей, в частности, азербайджанской общины (20% населения провинции), назвал произведение искусства "уродливым сооружением" и велел его демонтировать.

"Когда Армения вернет оккупированные территории Азербайджана, мы изменим политику в отношении нее", - сухо отрезал Адем Калкин, местный руководитель AKP. Здесь не отступают от политики президента Эрдогана. В Анкаре, как и в Карсе, никто не хочет оскорблять режим Азербайджана, который намерен покорить Армению посредством дипломатической и географической блокады, длящейся уже четверть века, говорится в статье.

"Граница не может быть открыта, следовательно, мы действуем в обход Армении в различных проектах, таких как поезд Баку-Тбилиси-Карс, введенный в этом году", - сказал председатель местной торгово-промышленной палаты Фахри Отеген.

Тем не менее, с армянской стороны в головах уже происходит брожение, полагает Артуш Мкртчян, основатель "Кавказского центра предложения нетрадиционных методов урегулирования конфликтов": "В Армении старые поколения исторически испытывают страх перед турками. Однако новые поколения хотят строить отношения, в частности экономические". По мнению Мкртчяна, истинные помехи находятся в Анкаре: "Требуется изменение турецкой политики в отношении Азербайджана и возвращение к демократическим ценностям. Стало быть, я считаю, что не может быть изменений до тех пор, пока Эрдоган остается у власти".