Загадка конверта с деньгами

В скандале вокруг Международного союза биатлонистов (IBU), связанном с допингом и коррупцией, теперь есть свидетель-инсайдер, пишет журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Томас Кистнер. Один из членов правления заявляет, что во время конгресса осенью 2016 года, проходившем в Кишиневе, один из участников сообщил ему, что один из делегатов носил с собой конверт с деньгами и якобы утверждал, что получил деньги за свой голос при голосовании о месте проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году, в котором победу одержал российский город Тюмень. Представитель IBU рассказал изданию, что президент союза Андерс Бессеберг был проинформирован о ситуации, однако не стал заниматься вопросом, посчитав, что это слухи.

Свидетель из IBU пожелал остаться анонимным, однако заверил, что даст показания во всех соответствующих инстанциях. Против главы союза Бессеберга и бывшего генерального секретаря Николь Реш уже ведется следствие. Помимо обвинений в сокрытии допинга существует подозрение в том, что в голосовании за проведение ЧМ в Тюмени имел место подкуп. В этой связи высказывание члена правления IBU чрезвычайно актуально. Он заявляет также, что во время конгресса в Молдавии среди делегатов ходили слухи о суммах между 25 тыс. и 100 тыс. евро. Данные цифры упоминаются и в досье ВАДА, передает издание.

Бессеберг и Реш настойчиво настраивали международный союз биатлонистов на свой пророссийский курс, отмечает автор публикации. В июне 2016 года, когда на столе уже лежал первый доклад Ричарда Макларена о государственном допинге, многие союзы исключили Россию даже из летних Олимпийских игр 2016 года в Рио, однако Бессебергу удалось провернуть голосование в пользу Тюмени. Тюмень получила тогда случайным образом точно необходимое большинство голосов.

Интересным в этой связи становится вопрос, не играла ли в голосовании в пользу Тюмени решающую роль Германия, отмечает автор, ведь наряду с Николь Реш, родом из Восточной Германии, в составе правления IBU, состоящем из 9 человек, с 2010 года находится и Томас Пфюллер, являющийся "еще одним в высшей степени сомнительным функционером". В ГДР Пфюллер был главным тренером по лыжному кроссу, а также заместителем генерального секретаря лыжного союза ГДР. Он был вовлечен в существовавшую тогда государственную систему допинга, сообщает издание.

На вопросы издания, в том числе касательно его позиции в голосовании по Тюмени и проблемы государственного допинга, Пфюллер, в отличие от остальных членов правления IBU, не ответил.

После угроз ВАДА и протестов со стороны спортсменов других стран Тюмень лишили права проведения чемпионата мира в 2021 году. Однако, как сообщает инсайдер из правления IBU, Бессебергу и его соратнице удалось искупить вину: Тюмень получила право проведения финального этапа Кубка мира по биатлону в марте 2018 года, а IBU проигнорировал всяческую критику. Таким дружественным пророссийским актом Бессеберг, Пфюллер, Реш и Ко сознательно пошли даже на риск раскола внутри спортивного мира - от участия в соревнованиях демонстративно отказались спортсмены из Америки, Канады, Чехии и Украины.

В настоящий момент следственные органы ведут расследование того, не оказался ли президент союза сговорчивым и не поддался ли он давлению из-за возможных подарков, ведь внутри отрасли он имеет репутацию "прожигателя жизни". Также следствие проверяет, не покрывала ли Николь Реш на протяжении нескольких лет российских "допинговых грешников".

Но в первую очередь немецкий лыжный союз должен объяснить, какую политику все это время вел его представитель Пфюллер, в частности, в отношении немецких спортсменов. "На чьей стороне стоял этот человек с прошлым в гэдээровском спорте и занимающий на протяжении нескольких лет должность вице-президента IBU по маркетингу: на стороне Бессеберга и России или на стороне тех спортсменов, которые, судя по состоянию дела, долгие годы должны были тягаться с российскими допингистами?" - задается вопросом журналист.