Страны ЕС ведут переговоры с США о ядерной сделке

Германия, Франция и Великобритания договорились с США об основных положениях соглашения, которое должно удержать Дональда Трампа от расторжения ядерного соглашения с Ираном. По информации Süddeutsche Zeitung , участники переговоров со стороны европейских стран и США после пяти раундов обсуждений сошлись во мнении, что из-за сомнительных ракетных испытаний и агрессивной региональной политики Ирану стоит пригрозить новыми санкциями. Соглашение по ИЯП в целом должно остаться неприкосновенным, хотя некоторые его части подлежат новой интерпретации. Иран отклоняет изменения соглашения и заявляет о жесткой реакции, передают журналисты Штефа Корнелиус, Пауль-Антон Крюгер.

Дональд Трамп ранее не раз угрожал расторжением ядерного соглашения с Ираном, что может вызвать новый кризис на Ближнем Востоке и ядерную гонку вооружений среди стран региона, говорится далее.

Жесткие переговоры с участием представителей Госдепа США и европейских министерств иностранных дел еще не закончены и, по информации из дипломатических кругов, требования Вашингтона постоянно вносят сумятицу в обсуждения. Также сообщается, что американская сторона дала понять, что не ручается за реакцию президента. Тем не менее, представители стран Европы единогласно провели красную линию: если Трамп расторгнет соглашение с Ираном без учета мнения европейцев, то они откажут США в поддержке политики в отношении Ирана. "Такой разрыв в отношениях был бы сенсационным для трансатлантического союза", - комментируют журналисты.

Между тем министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф призвал страны Европы оказать влияние на Трампа, с тем чтобы он соблюдал свои обязательства, вместо того чтобы предъявлять новые требования к Ирану, передает издание.