24 апреля 2018 г. Марк Хорн | The Times Отправьте меня назад в Россию - и меня убьют, предупреждает ученый-эмигрант "Эмигрировавший российский ученый подал иск против его экстрадиции из Шотландии, заявив, что его убьют, если он вернется на родину", - передает The Times. "57-летний Александр Шаповалов бежал в Северную Шотландию в 2016 году после обвинений в мошенничестве. Шаповалов, бывший генеральный директор РНЦ "Прикладная химия" в Санкт-Петербурге, связанного с военным сектором, сопротивляется попытке российского правительства добиться его экстрадиции", - говорится в статье. На суде было заявлено, что он занял этот пост в 2009 году, но обнаружил, что институт находится в "плачевном состоянии". По словам Шаповалова, когда он узнал, что помощник директора использовал финансы центра для покупки недвижимости, он инициировал уголовное дело. Как утверждает Шаповалов, ему угрожали лица, связанные с президентом Путиным. "Это очень влиятельные люди в моей стране, и они начали действовать против меня", - заявил он. Шаповалов был арестован, и ему сообщили, что против него будут выдвинуты серьезные обвинения. После того как ему сказали, что прокурор будет просить для него 45 лет тюремного заключения, он бежал в Шотландию, говорится в статье. На вопрос, что с ним произойдет, если он вернется в Россию, Шаповалов ответил: "Меня убьют". Он рассказал суду об очень плохих условиях в упомянутом центре. В некоторых зданиях, где хранятся твердые и жидкие отходы, в том числе ядерные, еще 1950-х годов, по его словам, происходили утечки, передает издание. Источник: The Times