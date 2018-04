24 апреля 2018 г. Кэрол Морелло | The Washington Post Для министра иностранных дел Канады личное - это политическое Среди дипломатов, которые собрались в Торонто на саммите ведущих промышленно-развитых стран, министр иностранных дел Украины Павел Климкин был словно бы "посторонним", как выразилась журналистка The Washington Post Кэрол Морелло, пояснив, что ВВП Украины - 93 млрд долларов, тогда как у других стран-участниц он измеряется триллионами долларов. "Но вовсе не случайно, что Климкин имел звездный статус на встрече высших дипломатов стран G-7, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд пригласила его и других дипломатов к себе домой на вафли и блюда из яиц, приготовленные ее детьми, а первое рабочее заседание было посвящено российскому вмешательству на Украине", - говорится в статье. Министры иностранных дел стран G-7 договорились создать рабочую группу, цель которой - "выявлять" "злокозненное поведение (России) во всех его проявлениях", как сказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. "Фриланд, имеющая тесные связи с Украиной, выстроила все так, чтобы Украина оказалась в центре внимания и на первом плане, - говорится в статье. - Для Фриланд Украина - основное "вещественное доказательство" российского вмешательства и арена поединка между демократией и авторитаризмом, который она называет основополагающей проблемой нашей эпохи". "В основном потому, что Россия не демонстрирует заметных признаков гибкости, мы должны вновь подтвердить, обращаясь к ней и к более широкому международному сообществу, что наша поддержка Украины не ослабевает", - сказал канадский дипломат, пожелавший остаться анонимным. Этот источник сказал, что присутствие Климкина на саммите "помогло противостоять российской пропаганде, утверждающей, что Украина якобы забыта и осталась в одиночестве, исчезла с первых полос газет", передает автор статьи. "Для него была существенной широкая международная поддержка со стороны ключевых игроков, подтвержденная в этом особом формате, - сказал дипломат. - Это важно не только для него и украинского руководства, но и для украинских политических кругов в целом". Источник: The Washington Post