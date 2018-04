24 апреля 2018 г. Сэмюэл Рамани | The Washington Post Почему Россия открыто нарушает санкции против Северной Кореи "13 апреля восемь сенаторов-республиканцев послали президенту Трампу письмо, призывая его принять меры против нарушения Россией международных санкций против Северной Кореи. В письме содержались обвинения в том, что Россия способствовала экспорту северокорейских материалов, связанных с химическим оружием, в Сирию. И это нарушение - не единичный случай. Москва продолжает нелегально экспортировать нефть в Северную Корею и нанимать северокорейских гастарбайтеров на строительных проектах в Сибири", - пишет аспирант в области международных отношений Оксфордского университета Сэмюэл Рамани в статье, опубликованной в The Washington Post. "Почему Россия игнорирует международное соглашение по изоляции Ким Чен Ына до тех пор, пока он не остановит ядерную программу?" - задается вопросом автор. По его мнению, Россия преследует более масштабную цель сопротивления режимам американских санкций по двум причинам: у двух государств очень разные взгляды на то, что представляет собой эффективную политику санкций, и российский президент Владимир Путин стремится к политическим выгодам от сопротивления американской политике санкций в отношении Северной Кореи. "США зачастую рассматривают санкции как инструмент принудительной дипломатии и механизм ослабления политических основ режимов-изгоев. В отличие от них, Россия считает, что санкции должны использоваться только как карательные меры против конкретных нарушений международного права и не должны полностью изолировать экономически подвергнутую им страну", - говорится в статье. Путин, по мнению Рамани, нарушает санкции, чтобы гарантировать лояльность антизападных националистов в российский службах безопасности и внешнеполитическом истеблишменте - группах, способных подорвать его власть. Этот подход применялся со времен распада Советского Союза в 1991 году, пишет автор. Антизападные националисты, по его мнению, сопротивлялись введению эмбарго против Ирака при Саддаме Хусейне, а также против Югославии и Ирана. Некоторые прозападные чиновники, такие как бывший министр иностранных дел Андрей Козырев, игнорировали эти влиятельные группы и сближали политику Москвы с американской политикой санкций, чтобы наладить отношения с Вашингтоном, пишет Рамани. Антизападные националисты были в ярости о того, что они считали предательством давних российских союзников и неприемлемой жертвой национальными интересами России. Тогдашний президент Борис Ельцин отправил Козырева в отставку в 1996 году, говорится в статье. Аналогичной критике подвергался и экс-президент Дмитрий Медведев за согласие на военное вмешательство НАТО в Ливии, и его влияние на принятие внешнеполитических решений было ограничено после возвращения Путина на президентский пост в 2012 году, пишет автор. "Запад может ожидать, что российское правительство продолжит сопротивляться полной изоляции Северной Кореи в обозримом будущем", - заключает Рамани. Источник: The Washington Post