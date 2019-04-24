Изменение климата стимулирует глобальное неравенство

"Резонансное исследование Стэнфордского университета показало: так как тропические и субтропические страны сильнее всего страдают от изменений климата, а северные страны извлекают из него пользу, разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными странами увеличивается", - сообщает австрийское издание Die Presse.

"В прошлом использование традиционных источников энергии в первую очередь стимулировало рост экономики более развитых стран, а отвечать за последствия теперь приходится всем. Бедные страны располагают меньшим количеством средств для того, чтобы застраховать себя от рисков, например, с помощью строительства плотин или выведения устойчивых к засухе растений", - поясняет журналист Карл Гаульхофер.

Как выяснили ученые Стэнфордского университета, "только за последние 50 лет глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, на 25% увеличило пропасть в доходах на душу населения между 10% людей, проживающих в самых бедных странах, и 10% людей, проживающих в самых богатых странах", говорится в статье.

"В глобальном контексте без изменений климата борьба против бедности могла бы быть намного более успешной. (...) Например, в Нигерии из-за последствий глобального потепления ВВП на душу населения в 2010 году оказался на 29% меньше, чем был бы без него. В Китае и США, странах с преимущественно умеренным климатом, экономические последствия глобального потепления пока несущественны. Особенно примечательно то, какую выгоду, по словам авторов исследования, извлекают из него северные страны нашего полушария (Канада, скандинавские страны, Россия). Сокращению ВВП на 29% в Нигерии противопоставляется увеличение ВВП на 34% в центральных регионах Норвегии".

К странам, извлекающим выгоду из глобального потепления, относится, к примеру, и Австрия. За период с 1991 по 2010 год изменение климата привело здесь к росту ВВП на 8%, в то время как реальный ВВП с учетом инфляции вырос за это время на 27%, то есть глобальному потеплению австрийская экономика обязана почти третью своего роста, указывает издание.

Вероятно, благоприятное влияние потепления на экономику Австрии, соответствует действительности: благодаря ему уменьшаются расходы на отопление (и импортируется меньше газа и нефти), собирается больше урожая, интенсивнее развивается строительство, отмечает Die Presse.