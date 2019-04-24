Швейцарское исследование: мужская борода грязнее собачьей шерсти

Исследование, которое шокирует бородатых мужчин: швейцарские ученые обнаружили, что мужская борода грязнее собачьей шерсти. Она, согласно результатам исследования, - настоящий рассадник бактерий", - сообщает немецкий журнал Focus.

Ученые из швейцарской клиники Хирсланден изучили количество бактерий в бороде 18 мужчин, сравнив результаты с анализами, взятыми у 30 собак. "Бородатым участникам исследования было от 18 до 76 лет, и в бороде каждого из них было обнаружено очень большое количество бактерий - аналогично высокий показатель был зафиксирован только у 23 из 30 собак. Шерсть остальных собак содержала среднее либо низкое количество микроорганизмов. (...) В бороде семерых мужчин количество бактерий оказалось настолько высоким, что могло привести к заболеваниям", - передает издание.

"На основании этих выводов собак можно считать чистыми в сравнении с бородатыми мужчинами", - говорит автор исследования, профессор Андреас Гутцайт.

"Такое исследование, конечно, мало обрадовало бородачей - в социальных сетях они обвинили автора исследования в погонофобии, боязни бороды", - говорится в статье.

"В этом эксперименте речь идет о выборочном исследовании, о чем свидетельствует малое количество участников. Поэтому, - отмечает Focus, - вопрос о том, можно ли применять результаты исследования ко всем бородатым мужчинам, остается открытым".