24 апреля 2019 г. Роман Олеарчик и Макс Седдон | Financial Times Готовясь к передаче власти, Порошенко оставляет противоречивое наследство "Сокрушительное поражение Петра Порошенко на президентских выборах в воскресенье ознаменовало унизительное завершение срока его полномочий, поскольку его отвергли почти три четверти украинского электората, - пишет Financial Times. - Тот факт, что его оппонент, комик и политический новичок Владимир Зеленский, набрал во втором туре 73% голосов, стал изобличающим обвинением в неудачах Порошенко. Зеленский предположил то же самое, когда сказал своему сопернику накануне выборов: "я - ваш приговор", "я - результат ваших ошибок". "И все же Порошенко покидает свой пост, уверенный в своем статусе преобразующей фигуры в постсоветской истории Украины - и того, кто стремится вернуться к власти", - пишет газета, добавляя, что "уходящий лидер пообещал, что будет баллотироваться на парламентских выборах, назначенных на октябрь, и вернется к президентству в 2024 году. (...) Порошенко пользуется уважением в западных столицах за то, что он провел обширные реформы, чтобы получить многомиллиардную программу МВФ, которая предотвратила дефолт - и в то же время в течение пяти лет вел войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, унесшую более 13 тыс. жизней. Украина вышла из рецессии в первые два года его пребывания у власти и в минувшие несколько лет показывала стабильные 2-3% роста. Расходы на оборону выросли до 6 % ВВП - Порошенко восстановил приходящую в упадок украинскую армию, обученную и перевооруженную с западной поддержкой. Порошенко также добился прогресса в обеспечении большей прозрачности государственных закупок и децентрализации процесса принятия государственных решений и расходов". "Я не вижу ни одной страны, где переходный период шел бы быстрее в последние пять лет", - сказал один европейский дипломат в Киеве. "Эта страна провела важные реформы и добилась прогресса в самых сложных условиях: перед лицом иностранной военной агрессии", - добавил он. "Тем не менее, успехи Порошенко маскировали растущее недовольство мерами жесткой экономии, предписанными МВФ, в частности, их влиянием на цены на коммунальные услуги. (...) Избиратели назвали высокие счета за коммунальные услуги главной причиной, чтобы проголосовать за Зеленского", - пишет Financial Times. "Можно сказать, что МВФ убил Порошенко, - считает Балаз Джарабик, эксперт Фонда Карнеги за Международный Мир, аналитического центра. - Ни одно здравомыслящее правительство после такого не пойдет на меры жесткой экономии". "Политическая борьба Порошенко усугублялась его очевидным провалом в борьбе с безудержной коррупцией и ощущением того, что его окружение извлекало из нее выгоду", - напоминает газета. "Я не очень уверена в способности Зеленского адекватно служить президентом, но я не смогла проголосовать за Порошенко из-за коррупции", - говорит 43-летняя Анна, киевский адвокат, которая голосовала за комика. "У Порошенко - синдром "самого умного парня в комнате", - сказал другой западный дипломат. - Зачастую он таким и является, но он дает это понять людям. Это приводит к микроуправлению и делает ваших союзников несчастными". Алексей Рябчин, депутат-реформист, отметил: "Порошенко не был проукраинским президентом, он был пропорошенковским. Если бы он не проводил микроуправление всеми этими государственными агентствами и назначил бы своих людей, он мог бы победить". "Между тем его обещанное политическое возвращение не будет простым, - говорится в публикации. - Во вторник премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отколется от партии Порошенко, чтобы сформировать собственную группу, и в то же время было начато расследование в отношении трех главных союзников Порошенко". "Украинцы могут утешиться тем фактом, что когда Порошенко передаст власть в следующем месяце, переход будет более упорядоченным, чем предыдущие смены руководства, среди которых - две революции и тюремное заключение премьер-министра", - отмечается в публикации. Источник: Financial Times