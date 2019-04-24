Отрицание Манфредом Вебером "Северного потока-2" - это, прежде всего, предвыборная тактика

Уже в последние недели в кругах Брюсселя было ясно, что тема "Северного потока-2" не снята с повестки дня. Недавно принятые поправки к газовой директиве ЕС не остановили проект по строительству газопровода вопреки планам его противников", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Поэтому спор продолжится и в ближайшие годы, - отмечает журналистка Ева Фишер. - Например, Польша может попытаться выдвинуть своего кандидата на должность еврокомиссара по энергетике, который продолжит работать над тем, чтобы не пускать в ЕС российский газ".

"Возможно, для того, чтобы остановить проект по строительству газопровода, Варшаве вовсе не придется самой прикладывать усилия, ведь теперь главный кандидат Европейской народной партии на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер подтвердил свое намерение остановить строительство "Северного потока-2", если он станет главой Еврокомиссии", - говорится в статье.

"В разговоре с польским изданием Polska Times Вебер заявил, что он выступает против энергетического проекта, так как он не в интересах Евросоюза. Похожее он говорил и в интервью Newsweek Polska в марте. Вебер заявил, что на посту президента Еврокомиссии он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство, независимо от того, насколько оно продвинется к моменту его вступления в должность", - передает издание.

Таким образом, позиция депутата ХСС расходится с позицией немецкого правительства и его собственной партии, за что Вебера критикуют его коллеги. "Но взамен он набирает очки у Польши, Прибалтики и всех других стран, критически настроенных к "Северному потоку-2", - указывает Фишер.

"Чтобы стать президентом Еврокомиссии, Веберу необходимо набрать большинство как в Европарламенте, так и в Европейском совете. Последнее сделать особенно сложно, так как правительства некоторых стран ЕС - например, Франции, Италии и Нидерландов, - скептически относятся к политику из ХСС. Поэтому Вебер, вероятно, делает ставку на хорошие отношения с восточно - и североевропейскими государствами, чтобы в кругу глав ЕС вообще получить шанс на большинство. И "Северный поток-2" - подходящая для этого тема", - полагает издание.

"Многие страны ЕС обеспокоены тем, что союз ставит себя в зависимость от российского газа, причем в период напряженных отношений между ЕС и Россией. По их мнению, газопровод (...) наносит ущерб и партнерской Украине, которая зарабатывает деньги на транзите газа. К тому же страх перед своим большим соседом испытывают Польша и Прибалтика. Окончательное решение по "Северному потоку-2", таким образом, не будет принято еще долго", - резюмирует Handelsblatt.