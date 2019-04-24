Содержание в тюрьме француза Филиппа Дельпаля охлаждает деловой климат в Москве

Филипп Дельпаль, финансовый директор известного инвестиционного фонда Baring Vostok, как и его американский руководитель, преследуется за мошенничество. Корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо встретился с его женой.

"Для деловых кругов Москвы арест руководителей фонда Baring Vostok стал предупредительным выстрелом, - пишет издание. - По мнению жены Филиппа Дельпаля, финансового директора старейшего и известного инвестиционного фонда в России, который 14 февраля был заключен под стражу, "это несчастный случай, ошибка, которая скоро будет исправлена". Через два месяца после начала судебного разбирательства против ее мужа, а также против Майкла Калви, американского основателя Baring Vostok, и четырех сотрудников фонда - всех их обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 33 млн евро, Сесиль Дельпаль убеждена: "Они невиновны. Я верю в российское правосудие, это может закончиться только хорошо".

"Задержание Майкла Калви и других сотрудника BaringVostok вызвало возмущение со стороны либеральной общественности. По мнению большинства наблюдателей, известный своей честностью фонд поплатился за рискованную ставку: чтобы оказать финансовую поддержку банку "Восточный экспресс", он объединился с банкиром, имеющим плохую репутацию, Артемом Аветисяном, который счел, что ему был причинен ущерб при рекапитализации. Перед заседанием арбитражного суда в Лондоне, решение которого могло оказаться для него неблагоприятным, он решил разрешить этот спор с помощью контактов на высоком уровне и заключить в тюрьму своих партнеров, тем самым превращая коммерческий спор в уголовное дело. Это распространенный сценарий в деловой России, при отсутствии независимости правосудия. Но до тех пор при подобном сведении счетов ни один западный бизнесмен не был арестован", - поясняет Рюиссо.

"В данное дело вмешались многие либеральные деятели, пытаясь за кулисами распутать эту проблему. А пока Сесиль, которой запрещено посещать тюрьму, каждый день пишет Филиппу, отправляет книги, мобилизует друзей, координирует работу адвокатов", - говорится в статье.

"Подобно многим иностранцам, работающим за рубежом и живущим в стороне от политики и ее последствий, Сесиль Дельпаль признается в своем восхищении русскими как "сильными и гордыми людьми" и воздерживается от критики Кремля", - передает корреспондент.

"Российский президент в четверг, 18 апреля, встретился с пятнадцатью французскими руководителями компаний, но не стал комментировать этот случай. Во время встречи исполнительный директор Total Патрик Пуянне выразил свою обеспокоенность и публично, а затем и в частном порядке, напомнил Владимиру Путину, что "чтобы инвестировать, нужно чувствовать себя уверенно". Франко-российская торгово-промышленная палата, обычно безмолвная, когда судебные эксцессы направлены на гражданское общество, критически настроенное к Кремлю, только что подписала вместе со своими американскими и европейскими коллегами заявление, осуждающее "ненадлежащее" применение предварительного заключения и выразила беспокойство по поводу "уже имеющих место тяжелых последствий " данного дела для инвестиционного климата", - пишет Le Monde.

"Baring Vostok хочет избежать любой политизации. 11 апреля Майкл Калви добился своего перевода под домашний арест. В подобном смягчении двумя днями ранее было отказано Филиппу Дельпалю. С тех пор некоторые наблюдатели стали задумываться о целях и задачах властей, стоящих за такой разницей в обращении между руководителем фонда и его финансовым директором: теперь можно будет вести переговоры непосредственно с Майклом Калви у него дома? Создать психологическое давление на Филиппа Дельпаля в тюрьме? Сесиль Дельпаль хочет сохранять оптимизм и надеется, что освобождение одного из них повлечет за собой освобождение другого. Следующая встреча состоится суде, в эту пятницу, 26 апреля или на следующей неделе: новый запрос и надежда на предоставление свободы", - отмечает Le Monde.