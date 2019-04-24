Владимир Путин - лучшая гарантия против подъема национализма в России

"Российский президент - тот, кого называют "западником". И он воплощает эту линию перед лицом партий, ударившихся в национализм", - пишет на страницах швейцарской газеты Le Temps почетный профессор Женевского института международных исследований и развития Андре Либих.

"Владимир Путин являет собой лучшую гарантию против роста национализма в России. Из этого следует, что Европе следовало бы пойти на сближение с Россией, начиная со снятия санкций, нависших над этой страной", - считает эксперт.

"После распада Советского Союза на российское население оказали влияние такие факторы как утрата статуса сверхдержавы и исчезновение советской модели развития, которая начала активно оспариваться еще до 1991 года", - говорится в статье.

"Безусловно, не стоит путать ностальгию с национализмом. Тем не менее, смущают сообщения о том, что именно молодые россияне больше всего заинтересованы в возвращении статуса мировой державы. Наиболее показательной для атмосферы, царящей в России, является крайне положительная реакция населения (за исключением тонкого слоя интеллигенции) на аннексию Крыма, которая на Западе рассматривается как доказательство российского вероломства", - указывает Либих.

"Кто же они, агенты русского национализма? Все политические партии, включая коммунистов, перешли на национализм. Но одним из самых могущественных агентов национализма является Русская Православная церковь. Именно она устроила из десакрализации храма активистками Pussy Riot дело государственной важности. Именно она возглавила битву против российского фильма "Матильда", где будущий царь и святой Николай II представлен в негативном, по ее мнению, свете. Государство софинансировало фильм, но не стало его защищать", - отмечает автор статьи.

"Что касается Владимира Путина, то за границей его представляют как воплощение зла. По сути, один из главных упреков в адрес Дональда Трампа заключается в том, что его считают слишком близким к Путину. По-видимому, это имеет большее значение, чем тот факт, что Трамп и сам по себе довольно мерзкий персонаж", - иронизирует Либих.

"Одно из определений, которые чаще всего связывают с именем Путина - то, что он "бывший агент КГБ". Однако следует признать, что агенты КГБ были одними из немногих советских граждан, имевших легкий доступ к внешнему миру. Они знали иностранные языки, читали западную прессу, путешествовали. Агентов КГБ отбирали не только за их преданность, но и за их профессиональные качества", - комментирует автор публикации.

"Путин относится к тем, кого принято называть "западниками". В 1990-х годах он был заместителем самого либерального в истории мэра Санкт-Петербурга. Будучи президентом, Путин стремился создать доверительные отношения с США. Путин был первым главой государства, который позвонил президенту Бушу после событий 11 сентября 2001 года. Он открыл российское пространство для снабжения американских войск в Афганистане. Он даже в шутку упомянул о возможности вступления России в НАТО", - пишет Либих.

"С 2007 года отношения между Россией и Западом неуклонно ухудшаются. Это привело Путина к сближению с националистическим лагерем. Противопоставляя "упадок" Европы, который проявляется, например, в продвижении гомосексуальных союзов, защите Россией традиционных христианских ценностей, Путин доставил удовольствие и европейским консерваторам, и Русской Православной церкви", - указывает эксперт.

"Европейские и американские санкции, усилившиеся с 2014 года, похоже, возымели обратное действие в виде усиления российского "патриотизма". Они позволили Путину проявить пренебрежение к чувствительным для Запада вопросам, в частности, в области прав человека. Это досадно", - заключает Либих.