Ким хочет возродить политику лавирования своего дедушки

"В четверг северокорейский диктатор встретится с Владимиром Путиным. Так он продолжит зарекомендовавшую себя стратегию. Российский президент является для Кима важным звеном в реализации определенных целей", - считает журналист немецкого издания Die Welt Торстен Крауэль.

"В четверг Путин хочет показать, что он снова имеет влияние не только на Ближнем Востоке и в Венесуэле, но и в Восточной Азии", - указывает автор статьи.

"Политическое будущее корейского полуострова уже более 100 лет представляет собой состязание между тихоокеанскими державами (...) Исход этого соревнования имеет определяющее значение для действительного влияния Китая, Японии, России и Америки в мировой политике", - говорится в публикации.

"С 2003 по 2009 год Россия на равных участвовала в переговорах о ядерном оружии с отцом Кима Ким Чен Иром. Сегодня Путин чувствует, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин вытеснили его на обочину. Он хочет это изменить", - полагает Крауэль.

"Ким, в свою очередь, хочет возродить старую политику лавирования, которую с 1949 по 1994 год успешно вел между мировыми державами его дедушка, основатель северокорейского государства Ким Ир Сен, - отмечает издание. - Дедушка Ким всегда в равной степени уделял внимание хорошим отношениям с Пекином и Москвой. Когда с 1960 по 1980-е годы они враждовали друг с другом, Ким Ир Сен играл роль посредника".

Сегодня Ким Чен Ыну "нужен друг в Совете безопасности ООН, который (...) выступал бы за ослабление санкций. Ким хочет купить у России горно-шахтное оборудование и гражданские самолеты. По крайней мере, в глазах Трампа и ЕС эта сделка оказалась бы явно на грани санкционных ограничений. Резолюции ООН запрещают любой экспорт, который напрямую или косвенно может пойти на пользу ядерному вооружению Кима", пишет издание.

"Еще более интересен вопрос о том, пообещает ли Путин Северной Корее боевые самолеты. Это было бы откровенным нарушением санкций, - указывает Крауэль. - Несмотря на эмбарго на поставки оружия, введенное ООН в 2009 году, в 2011 году во время встречи в Сибири с тогдашним президентом России и сегодняшним премьером Дмитрием Медведевым Ким Чен Иру продемонстрировали самолеты Су-35. На тот момент они были наиболее современными из тех, что могла предложить Россия. Сделка не состоялась".

"Однако северокорейская авиация стремительно устаревает, а Путин ищет рынки сбыта. В конце марта Москва выдала разрешение на экспорт новейшей модели, многоцелевого истребителя-невидимки Су-57. Было ли это лишь совпадением, покажет время", - пишет Die Welt.