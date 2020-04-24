Вознаграждение за информацию о больных, вернувшихся из России

"Пекин опасается наплыва зараженных китайцев из России и поэтому закрыл свою сухопутную границу. За этим кроется страх перед новой волной заражений", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Жители пограничной китайской провинции Хэйлунцзян теперь должны нести погранслужбу. Каждый, кто поймает злоумышленника при нелегальном пересечении границы с Россией и собственноручно передаст его полиции, получит вознаграждение в размере 650 евро в пересчете на европейскую валюту. Тот, кто не хочет сам принимать в этом участие, но может предоставить полезную информацию о соответствующих лицах, тоже может надеяться на получение 390 евро", - говорится в статье.

"Речь идет не о нелегальных иммигрантах, а в большей степени о китайских гражданах, которые бегут из России из-за страха перед Covid-19. Так как между Москвой и Пекином осуществляется мало рейсов, в начале апреля более 2 тыс. китайцев, в основном торговцев, прилетели во Владивосток, желая вернуться оттуда в Китай через сухопутную границу. Но так как среди них обнаруживалось все больше зараженных, Китай закрыл границу и для собственных граждан", - поясняет издание.

"Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй не отнесся с пониманием к страхам своих граждан. В интервью с китайским государственным телеканалом он заявил, что "заносить вирус обратно (в Китай) - это нравственно постыдное деяние". Он также обвинил их в том, что они усложняют отношения Китая с Россией, создавая впечатление, что Россия плохо к ним относится. "Это поведение достойно презрения", - сказал он. Китайцы в России жалуются, что из-за национальности в отношении них действуют более строгие меры карантина в сравнении с российскими гражданами".

"В китайском интернете высказывания Чжана вызвали разную реакцию. С одной стороны, в Китае велик страх того, что завезенные случаи заражения сведут на нет прежние усилия в борьбе с Covid-19. С другой стороны, в интернете были и те, кто с сарказмом высказался по поводу того, что обычно такой патриотический или хвастающий своей силой Китай не в состоянии позаботиться о своих больных гражданах".

"Несмотря на меры безопасности, провинция Хэйлунцзян превратилась в эпицентр заболевания внутри Китая. В небольшом пограничном городе Суйфыньхэ, где зафиксировано более 400 случаев заражения, были введены строгие ограничения на передвижение, которые до этого принимались преимущественно в Хубэе. Все жилые районы были изолированы, только один человек из семьи может раз в три дня выходить в магазин за покупками".

"При этом местное российское правительство по другую сторону границы хотело бы избавиться от оказавшихся там китайцев чем скорее, тем лучше, - отмечает издание. - Рейc из Москвы в китайский Сиань на прошлой неделе дал основания полагать, что российские ведомства не особенно внимательно осуществляют медицинский контроль за пассажирами. После посадки у 28 из 166 пассажиров анализ на Sars-CoV-2 оказался положительным".

Наряду с Суйфыньхэ новой вспышкой заболевания затронута и столица провинции Харбин. Начало цепочке заражений положила там вернувшаяся из Нью-Йорка студентка. "С этой недели в Харбине действуют строгие правила: в случае наличия подтвержденного случая заражения на карантин на 14 дней закрывают весь жилой дом, где проживает заболевший. Жителей дома снабжает продуктами комитет соседей. (...) Посещения родственников и друзей запрещены, так же как проведение свадеб, похорон и публичных мероприятий", - говорится в статье.

"К тому же местное правительство объявило о выплате вознаграждения за информацию о тех, кто вернулся в Харбин из-за границы или зоны риска внутри Китая и не соблюдает предписания по карантину. Граждане, которые донесут на таких людей, получат вознаграждение, эквивалентное 390 евро. О каждом, кто покупает в аптеке жаропонижающие средства, микстуры от кашля или антивирусные препараты, сообщают в органы здравоохранения", - передает Frankfurter Allgemeine.