Ложь и пропаганда

"Ложная информация из России и Китая заполняет социальные сети - немецкие спецслужбы обеспокоены. Участвуют в этом и США", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Пожилой мужчина одет в белый халат. На шее болтается стетоскоп. Действительно ли он является врачом или только актером, понять невозможно. Чеснок, говорит, глубоко вдыхая, седой мужчина, - это дар Божий. Того, кто утром и вечером будет есть по кусочку волшебного клубня, обойдут стороной все болезни. Даже у коронавируса не будет шансов", - повествует журналист Йорг Кепке.

"Десятки тысяч людей просмотрели снятое в России видео на Youtube и поделились им в соцсетях. Чеснок, таков простой посыл видео, доступен всем и поможет всегда. Зачем тогда нужны защитные маски, медикаменты и поддержка государства?".

"Хотя на долю фейковых сообщений приходится только около 1% всех сообщений в соцсетях, они зачастую распространяются быстро, подобно взрыву", - отмечает издание.

Хельге Браун, будучи координатором спецслужб в правительстве ФРГ, с начала коронакризиса стандартно начинает свои еженедельные совещания с главами спецслужб и органов безопасности с обсуждения Китая и России. "Прежде всего из этих двух стран в Германию проникает ложная информация, убежден глава ведомства федерального канцлера. "Для многих государств пандемия коронавируса является возможностью занять выгодную позицию на международной арене. При этом они распространяют дезинформацию, которая вплетена в прежние нарративы", - сказал в интервью Редакционной сети Германии (RND) Томас Хальденванг, президент Федерального ведомства по защите конституции. Глава службы внутренней разведки обеспокоен. (...) "Мы мониторим соответствующую активность всех принимаемых в расчет государств", - говорит он".

"Самая громкая битва за общественное мнение ведется сейчас между Китаем и США. В центре нее стоит вопрос о том, какая из двух стран несет ответственность за то, что Covid-19 привел к пандемии. С одной стороны, это часть абсолютно нормальной геополитической борьбы за власть между двумя крупными державами, говорит британско-украинский писатель Петр Померанцев. С другой стороны, Китай впервые полномасштабно использует методы, которые до этого были известны скорее из российских кампаний по оказанию влияния: троллей, ботов, весь арсенал современной информационной войны".

Китай больше не хочет, чтобы его воспринимали как страну, в которой появился вирус, он хочет выглядеть превосходящим государством, победившим Covid-19 и помогающим другим странам одолеть кризис. Пекин также распространяет нарратив о том, что не Китай угрожает миру, а мир угрожает Китаю, говорится в статье.

"В правительстве ФРГ за пропагандой Пекина наблюдают с беспокойством. Уже в марте министерство обороны предостерегало в своем внутреннем докладе о "фейковых новостях" из Китая. На тот момент уже давно было ясно, что официальные данные Пекина о ходе эпидемии могут не соответствовать действительности, что случаи заражения и смерти появились в регионе вокруг Уханя задолго до декабря прошлого года".

"Несмотря на все разногласия, Китай во время коронакризиса стремится укрепить свой статус мировой державы и расширить влияние на Европу. Пекин поставлял медикаменты и средства защиты в Испанию, Францию, Австрию, Германию и Сербию. (...) Китай уже давно пытается представлять Евросоюз слабым, несолидарным и разрозненным. 16 странам ЕС в Центральной и Восточной Европе , более слабым в финансовом плане, Китай регулярно представляет кредиты и экономическую помощь. Благодарность не заставляет себя ждать. Решения Брюсселя, которые могут навредить экономическим интересам Китая, регулярно подрываются такими странами, как Венгрия или Польша", - указывает издание.

Китай также хочет любой ценой победить в гонке за вакцину. "Разработка вакцины должна доказать, что "Китай сегодня - опережая США - является мировым лидером в биомедицинских исследованиях", говорится в докладе правительства ФРГ".

"Однако соперник отстает от Китая ненамного: различие состоит лишь в том, что в США президент сам берет на себя задачу по дезинформации. При условии, что Дональд Трамп действительно знает, что он говорит и делает, никто не владеет этой игрой на клавиатуре, состоящей из громкой лжи и вопиющей полуправды, так хорошо, как он".

"В пропагандистской войне активно участвует и Россия, поставляя медицинское оборудование и средства дезинфекции в Италию, хотя на родине они вообще-то в дефиците. Москва, как и Пекин, стремится к престижу и влиянию", - полагает автор статьи.

"Но чаще всего она использует другие средства. Главным направлением российской дезинформации являются не государственные кампании. Из России в Германию поступают сообщения, которые призваны подорвать доверие к органам государственной безопасности. Канал RT Deutsch выделяется здесь особенно. Министерство внутренних дел видит в сообщениях этого канала угрозу общественной безопасности в Германии. Так, недавно RT Deutsch сообщал, что мытье рук не помогает защититься от коронавируса".

"Целенаправленно распространяемая во время кризиса ложная информация о Covid-19 заставила ведомство по защите конституции, федеральное управление уголовной полиции и другие ведомства взять российский канал на прицел. Из-за дезинформации "под угрозой может оказаться общественная безопасность и общественный порядок", говорят в ведомстве министра внутренних дел Хорста Зеехофера. Если людей целенаправленно снабжают ложной информацией, у них возникает чувство отсутствия безопасности".

В сообщениях канала "меры федерального правительства критикуются как "нагнетание паники" и попытка "получить больше контроля над обществом". Порой сообщается о том, что меры предосторожности, например, мытье рук, бесполезны, и эпидемия в целом ставится под сомнение".

"Из дезинформации формируются цельные картины мира, вокруг которых могут объединиться целые общественные группы. Глобальный страх перед Sars-CoV-2 превратился в пандемию полуправды и борьбу за гегемонию после вируса. Это касается как лжи России, пропаганды Китая - так и США", - заключает Frankfurter Rundschau.