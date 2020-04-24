Из-за коронавируса НАТО впервые ощущает китайскую угрозу

"(...) В НАТО есть запретные темы, о которых избегают говорить слишком громко: это Турция и Китай. В случае с Турцией речь идет о том, чтобы не радикализовать один из столпов Североатлантического альянса, несмотря на ее неуправляемые действия в Сирии. В случае с Китаем отмечается скорее сложность оборонительной стратегии, останавливающей от того, чтобы заняться объектом, расположенным так далеко от географической зоны НАТО и настолько далеким от бывшего советского противника. 30 лет спустя после окончания холодной войны главной целью НАТО остается безопасность в Трансатлантическом, а не в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но COVID-19 может изменить расклад", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"Кризис в области здравоохранения усилил озабоченность НАТО в отношении Китая. Дезинформационные маневры исходят уже не только от России, но и от Китая", - поясняет один высокопоставленный представитель НАТО.

"Разговор о китайском "пробуждении" фактически начался на лондонском саммите в декабре 2019 года, где праздновалось 70-летие НАТО. Впервые альянс выразил обеспокоенность ростом могущества Китая. "Растущее влияние и международная политика Китая представляют собой как возможности, так и проблемы, на которые мы должны дать ответ", - говорится в заявлении НАТО. Осознание этого факта связано с 5G. "Мы ясно поняли, что Китай способен оказать влияние на нашу безопасность не только косвенно, но и напрямую", - продолжает высокопоставленный представитель.

"(...) За несколько лет Китай приблизился к переднему краю круговой обороны НАТО. Совместные китайско-российские военные учения, китайские подводные лодки в Средиземном море, освоение кибернетического поля и технологическое продвижение Китая подпитывают стратегические размышления в Вашингтоне, особенно после разворота Барака Обамы в сторону Азии, отозвавшегося эхом в штаб-квартире НАТО. (...) "Идея состоит не в том, чтобы назначить нового противника. Все в НАТО признают, что Китай - это не СССР времен холодной войны. С этой точки зрения, к нему нужен не такой подход, как к России", - утверждает высокопоставленный представитель НАТО.

"Правда, данный вопрос вскрывает тонкие различия между союзниками. Для Соединенных Штатов дискурс в отношении Китая представляет собой основу основ. Европейцы более осторожны и разделены. Страны Восточной Европы не хотят, чтобы альянс ослабил свое внимание к угрозе со стороны России. К тому же, большинство из них присоединились к группе 17 + 1 во главе с Китаем, которая обещает им инвестиции. Некоторые страны считают, что Североатлантический альянс уже и без того достаточно занят Россией, терроризмом, Ближним Востоком...", - комментирует автор публикации.

"Долгое время в ментальности НАТО не было места для Китая. Вопрос в том, сможет ли альянс, когда придет время, взяться за эту проблему?" - задумывается бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, недавно назначенный представителем страны в экспертном совете НАТО.

"Иными словами, может ли впечатляющее продвижение Китая на международной арене изменить ситуацию? К защите обычной инфраструктуры (дороги, порты, мосты и т. д.) альянс недавно добавил защиту информационной инфраструктуры. Китайская проблематика усилилась из-за COVID-19", - пишет Le Figaro.

"Авторитарные конкуренты НАТО могут воспользоваться экономическим кризисом как удобным случаем для того, чтобы попытаться воспользоваться нашей относительной слабостью и выкупить нашу инфраструктуру и наши стратегические отрасли", - предупредил Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО, выступая в Атлантическом совете.