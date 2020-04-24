А что, если никотин защищает от COVID-19?

"По какой-то таинственной причине у инфицированных курильщиков меньше шансов на развитие симптомов заболевания. Все началось с интуиции. "Именно доктор Макото Мияра, один из моих учеников, обратил мое внимание в середине марта на низкий уровень курильщиков среди китайских пациентов в больницах", - рассказывает профессор Захир Амура, глава второго отделения внутренней медицины, аутоиммунных и системных заболеваний в Университетской больнице Питье-Сальпетриер в Париже. - Если честно, я был настроен очень скептически. Исследований по этому поводу не было, а потенциальные перекосы были огромны". К тому же, идея о том, что легочная инфекция массово щадит курильщиков, казалась очень экстравагантной", - пишет Le Figaro.

"(...) Мы очень тщательно собрали информацию о статусе курения почти у 500 пациентов и приняли во внимание сочетание двух главных факторов: возраста и пола", - рассказывает профессор Флоранс Тубах, руководитель департамента общественного здравоохранения в больнице Питье-Сальпетриер. Менее чем через месяц после начала исследования она сделала однозначные выводы: у курильщиков в 5 раз меньше вероятность развития симптоматической формы заболевания и в 4 раза меньше вероятность госпитализации. "В эпидемиологии очень редко можно найти защитный фактор такого масштаба ", - сказала Флоранс Тубах. Как объяснить такой эффект? Сразу приходит на ум идея о том, что никотин может играть определенную роль, но какую?" - задается вопросом автор статьи Тристан Вэй.

"(...) Когда я увидел, что Sars-CoV-2 (вирус, ответственный за Covid-19) вызывал у некоторых пациентов потерю обоняния, что называется аносмией, а также другие неврологические признаки, это напомнило мне о явлениях, которые я наблюдал в ситуации с другими вирусами, такими как вирус гриппа или полиомиелита, - поясняет выдающийся французский нейробиолог Жан-Пьер Шанже. - Sars-CoV-2 может быть нейротропным вирусом, то есть он распространяется, по крайней мере частично, через нервную систему от обонятельного эпителия к обонятельной луковице, затем к стволу мозга, к центрам дыхания".

"Такое размышление наводит биолога на след вируса бешенства, - указывает издание. "Этот вирус, например, после укуса в ногу проникает в нервную систему через периферические никотиновые рецепторы, а затем распространяется через спинной мозг в лимбическую систему, где он вызывает неврологические повреждения, которые нам известны", - рассуждает Жан-Пьер Шанже.

(...) Жан-Пьер Шанье спросил у коллеги из Института Пастера Феликса Рея, не было ли совпадений последовательностей нового коронавируса, которые были бы аналогичны последовательностям вируса бешенства. Его ждала удача. "В спикулах коронавируса (маленькие шипы, которые выстилают его поверхность) действительно есть пептидная последовательность, которая напоминает ту, которая способна связываться с никотиновым рецептором, который, таким образом, может представлять собой дверь для входа в клетку", - подчеркивает биолог.

"(...) Жан-Пьер Шанже, Захир Амура, Феликс Рей и Макото Мияра опубликовали на этой неделе в трудах Академии наук результат своего удивительного сотрудничества: "Никотиновая гипотеза для COVID-19 и ее профилактические и терапевтические последствия". "В табаке однозначноесть нечто такое, что защищает от заражения Sars-Cov-2, но из этого не следует делать вывод, что мы должны курить, потому что в сигаретном дыме есть много других токсичных и опасных соединений, - указывает Захир Амура. - Роль никотина в этой защите остается гипотетической, но она очень заманчива".

"(...) В обычное время мы бы оставили время для лабораторных испытаний, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу, но с учетом неотложной медицинской помощи...", - пишет Захир Амура, глава службы в Питье-Сальпетриер, который намерен организовать как можно скорее три клинических испытания, чтобы увидеть, могут ли никотиновые пластыри играть профилактическую или лечебную роль в борьбе против COVID-19" - пишет Le Figaro.

"(...) Курильщик очень легко переносит дозы, в 100 раз превышающие дозы, вызывающие стойкую тошноту у человека, который никогда не курил", - напоминает профессор Бертран Даутценберг, известный специалист по табаку, который участвует в разработке этих испытаний. Тем не менее, пластыри, доступные в аптеках, предназначены для курильщиков, желающих бросить курить, и поэтому дозируются соответствующим образом".

"(...) В первом испытании будет проводиться оценка способности никотина защищать медперсонал. Тестированию подвергнутся 1500 человек в соответствии с процедурами, которые все еще определяются. Два других испытания будут сосредоточены, одно на пациентах интенсивной терапии, другое на госпитализированных пациентах. Соответственно, цель состоит в том, чтобы увидеть, может ли никотин способствовать выздоровлению первых и предотвратить развитие серьезных форм заболевания у вторых. Каждое из этих двух испытаний должно включать около 200 пациентов", - поясняет автор публикации.

"Мы работаем по ускоренному графику, но нам следует соблюдать большую осторожность и тщательность, - напоминает Захир Амура. - Мы собираемся давать никотин людям, которые не курят, мы продвигаемся вперед по неизвестной территории, полной неопределенности, особенно в отношении дозы".