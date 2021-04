24 апреля 2021 г. Михаил Ходорковский | Financial Times "Путинская автократия блокирует политические и экономические перемены в России" (...) "На третьем десятке правления президента Владимира Путина доверие между Россией и западными правительствами находится на нуле. Перспективы политических реформ и экономической модернизации в России не намного выше. Это плохо для благополучия российского народа. Это также бросает тень на привлекательность России как направления для западных инвестиций", - пишет на страницах Financial Times Михаил Ходорковский. "Полное отсутствие доверия в отношениях Запада и России отличает наше время от большей части советской эпохи 1917-1991 годов. Это несет в себе риск политических ошибок и гамбитов, которые могут привести к конфликту. Путин хочет видеть себя полноценным игроком в "большой игре" глобальной геополитики, но состояние российской экономики и общества не дает ему такой возможности. Поэтому он занимает свое место за столом, используя традиционные преступные методы - играя против правил", - утверждает Ходорковский, предполагая, что "(...) все могло бы быть иначе, если бы существовала реальная перспектива политических перемен. Но режим Путина в его нынешнем состоянии не готов к реформам. Его законы полностью исключают возможность смены властных структур путем выборов". "Можно ли ожидать революционного сценария? Несомненно. В случае смерти или недееспособности Путина персоналистическая автократия России вряд ли переживет потрясения без драматического конфликта. Это обязательно запустит целый ряд иных латентных напряженностей в российском обществе. Другая возможность, которую нельзя исключать полностью - это серьезный политический просчет, который приведет к поражению в военном конфликте", - считает автор публикации. "При Путине власть сознательно стремилась возродить имперские рефлексы населения России. В сочетании с потоками государственной пропаганды, школьного образования, организованных политических процессов и открытого насилия это способствовало возникновению в обществе чувства беспомощности. В то же время власти намеренно удерживают уровень доходов в пределах, когда люди перебиваются от зарплаты к зарплате, остро осознавая полную зависимость себя и своих семей. Все это снижает темпы экономического роста России, но служит сохранению политического статус-кво", - говорится в статье. (..) Ходорковский "не уверен, что мы можем ожидать позитивных политических изменений в России, подпитываемых давлением общественности. Что касается значимых экономических изменений, на пути стоит несколько препятствий. Первый - это внутренние инвестиции. Мало того, что многие государственные расходы непродуктивны, власти также удерживают инвестиции, необходимые для модернизации экономики. Помимо банальных целей воровства и самообогащения, смысл этой политики состоит в том, чтобы накапливать резервы и избегать зависимости от западных стран". Второй причиной автор называет западные санкции, "которые ограничивают приток инвестиций и технологий в Россию" и "вовлечение в экономику высококлассных иностранных специалистов и предпринимателей". (...) "Наконец, есть вопрос об институтах России и верховенстве закона. Государство при Путине неоднократно демонстрировало свое высокомерное отношение к частной собственности и решениям международных судов. Собственный российский парламент, суды и другие учреждения не являются независимыми. Сегодняшняя Россия просто не лучшее место для инвестирования энергии, смекалки и капитала". (...) "К настоящему времени все должны понимать, что Кремль рассматривает экономику как инструмент политики. Проще говоря, в путинской России можно достичь и сохранить экономический успех, только согласившись участвовать в коррупции или став агентом политики Кремля. Об этом следует помнить западным инвесторам", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times