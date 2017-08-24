Женщина исчезла с сыном в фастфуде, мальчик обнаружен: он в России

"Бегство было организовано как в шпионском фильме: Елена М., россиянка, в прошлую субботу похитила пятилетнего сына из-под опеки социального работника и скрылась", - сообщает Роберто Ротондо в итальянской газете Corriere della Sera. Карабинеры города Варезе, на севере Италии, обнаружили, что мальчик в России, куда предположительно его увезла мать, сев на самолет в Ницце во второй половине дня в субботу, передает автор.

Как рассказывает автор, маленький Кристиан, которому в понедельник исполнилось пять лет, был, по существу, отдан на попечение бабушке и дедушке со стороны отца, проживающим в местечке Морнаго (провинция Варезе), поскольку суд Турина, где проживает мать, счел, что оба родителя нуждаются в поддержке; поэтому контакты между родителями и сыном регулируются постановлениями суда. Технически опека над ребенком передана социальным службам муниципалитета Морнаго, местожительство ребенка определено в доме бабушки и деда.

У женщины было запланировано защищенное посещение ребенка в присутствии социальной работницы, но она обманула воспитательницу, рассказывает корреспондент. "В McDonald's в Варезе она сказала, что хочет пойти в туалет с ребенком и попросила социальную работницу присмотреть за ее сумочкой, - повествует журналист. - Отойдя, она села в такси, которое заказала на нужное время, и попросила довести ее до Ниццы, где во второй половине дня мальчик был посажен на самолет до России".

Предположительно, мать ребенка - из Челябинска, информирует Ротондо. "Карабинеры не выяснили, путешествовала ли женщина вместе с мальчиком и где она сейчас. Конечный пункт, куда они оба направлялись, нужно еще установить, - пишет Ротондо. - На Елену М. завели дело по статье "похищение несовершеннолетнего". История становится международной".