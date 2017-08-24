Диалог между Путиным и Ватиканом (которому способствует землетрясение-Трамп)

"Если уже в годы Обамы Ватикан смотрел с интересом в сторону Москвы, сегодня этот интерес удвоился тем землетрясением, которое зовется Трамп: возможно, это и есть ключ к интерпретации многообещающего тона, который господствовал на вчерашней встрече в Сочи российского президента Путина и кардинала Паролина в завершение его трехдневной миссии в России", - пишет в итальянской газете Corriere della Sera ватиканист Луиджи Аккаттоли. Эта поездка, комментирует автор, "была нацелена на то, чтобы построить нечто вроде союза с путинской Россией в тот момент, когда вся мировая арена - от Африки до Венесуэлы, от Ближнего Востока до двух Корей - кажется потрясенной".

"Путин встречался два раза с Франциском в Ватикане, в 2013 и 2015 годах, и вчера он вспомнил эти встречи в ответ на "приветствие Его Святейшества", которое ему передал госсекретарь Ватикана: "Помню, как тепло вы меня принимали в Ватикане, помню беседу с Папой Римским", - передает журналист.

Россия "очень рада тому, что продолжается межцерковный диалог", добавил Путин, "которому важно выглядеть как православный верующий, обеспокоенный судьбами христианства в мире", говорится в статье.

Ну и, наконец, самые оптимистичные слова российского лидера: "Последовательно реализуются и договоренности, достигнутые в ходе моих контактов с Папой Франциском". Кардинал также заявил, что "очень удовлетворен ходом наших отношений".

В ходе частной беседы Путин и Паролин обсуждали "ситуацию с христианами на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Сирии", говорится далее. Но речь шла также об Украине и Венесуэле. "Путин ждет помощи на Украине для "примирения населения", которое раскололось на националистов и пророссийски настроенных граждан: позавчера Патриарх Кирилл выразил Паролину свою "признательность" за "уравновешенную" позиции Папы по этому вопросу. Нужно сказать, что эта позиция вызвала большое недовольство украинской католической общины", - отмечает журналист. В свою очередь, Ватикан надеется, что Москва, учитывая ее тесные "отношения" с Венесуэлой, сможет действовать в качестве посредника в отношении президента Мадуро, уже некоего подобия диктатора, который больше не слушает ни епископов, ни Папу, заключает издание.