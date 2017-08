24 августа 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast За арестом ведущего российского режиссера стоит Кремль? "Сотни самых известных российских актеров театра и кино, композиторы и художники собрались у Басманного суда в Москве во второй половине дня во вторник, чтобы протестовать против ареста их друга Кирилла Серебренникова, одного из ведущих режиссеров театра и кино в современной России", - пишет корреспондентThe Daily Beast Анна Немцова. Люди в толпе не верили, что основатель театра "Гоголь-центр", 47-летний Серебренников, виновен в преступлении, в котором его обвиняют, - хищении 68 млн рублей государственных средств, говорится в статье. Его арест - политическая атака на всю российскую художественную элиту, "потому что он гордость России", сказали несколько участников протеста. "Никто из нас не верит, что Кирилл виновен", - заявила актриса Полина Андреева. "Скандал вокруг "Гоголь-центра" развивался несколько месяцев. В мае полиция изъяла у Серебренникова загранпаспорт, так что режиссер был лишен свободы передвижения", - напоминает автор. В понедельник дюжие молодцы схватили Серебренникова в его гостиничном номере в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о группе "Кино". "Гоголь-центр" проводил мастер-классы, устраивал дискуссии о новых международных тенденциях в кинематографии и театральном искусстве и устраивал перформансы, в которых часто критиковались и высмеивались репрессивные методы государственной машины в прошлом и настоящем. Противники "Гоголь-центра" возмущались тем, что театр открыто выражал оппозиционную точку зрения, существуя на госсредства, отмечает Немцова. Журналистка напоминает, что в ответ на вопросы актера Евгения Миронова, зачем были устроены рейды на "Гоголь-центр", Путин назвал проводящих расследование о хищении "дураками". Правозащитница Ольга Романова убеждена, что арест Серебренникова был неизбежен. "Публичное апеллирование к президенту и публичное же "Дураки" безнаказанным не могло остаться, - написала Романова у себя в Facebook. - Путин у нас коллективный, и СК сделало все, чтобы доказать: они не дураки". Российский писатель Борис Акунин высказал однозначное мнение о том, кто хотел ареста Серебренникова. "Давайте называть вещи своими именами, - написал Акунин в Facebook. - Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный Комитет, его арестовал Путин". Источник: The Daily Beast