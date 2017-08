24 августа 2017 г. Кевин Поулсен | The Daily Beast Наемный хакер российских шпионов не признал себя виновным по делу о взломе Yahoo "В среду в зал суда в Калифорнии выплеснулась тайная война между американскими и российскими разведслужбами, которая обычно скрыта покровом тайны", - пишет журналист The Daily Beast Кевин Поулсен. Перед американским судом впервые предстал 22-летний Карим Баратов. "Ему предъявлены обвинения в том, что он работал в качестве хакера-фрилансера на московских повелителей кибершпионов", - говорится в статье. Баратов - уроженец Казахстана и канадский гражданин - был арестован в Канаде весной, а на днях экстрадирован в США. "Согласно обвинительному заключению из 47 пунктов, которое было рассекречено в нынешнем году, он и трое российских граждан обвиняются в преступном сговоре, проникновении в компьютеры и экономическом шпионаже в связи с массированным взломом информации в Yahoo в 2014 году, когда под угрозой оказались данные об аккаунтах 500 млн пользователей", - говорится в статье. "Правительство США называет этот хакерский взлом операцией по сбору разведданных, которой руководила российская ФСБ", - пишет издание. "Обвинения по делу также предъявлены двум сотрудникам ФСБ - одному действующему и одному бывшему, а также предполагаемому российскому хакеру", - говорится в статье. По прогнозам автора, никто из ответчиков, кроме Баратова, так никогда и не предстанет перед американским правосудием. "Сердцевина этого уголовного дела - взлом Yahoo, который, как утверждается, был совершен по приказу сотрудников ФСБ и осуществлен скандально известным российским хакером Алексеем Беланом. Согласно обвинительному заключению, с 2014 года Белан получил полную власть над сетью Yahoo и до середины 2016 года пользовался ею, чтобы получать доступ к аккаунтам электронной почты на Yahoo, которые принадлежат журналистам и политикам, критикующим российское правительство, официальным лицам стран, граничащих с Россией, и американским госслужащим - сотрудникам аппарата Белого дома, дипломатам из Госдепартамента и военным. В качестве побочного бизнеса Белан якобы выгодно рассылал спам благодаря своему доступу к Yahoo и манипулировал результатами поиска Yahoo, чтобы сбывать препараты от эректильной дисфункции", - пишет издание. "Белан живет в России в безопасности, как и Игорь Сущин, сотрудник ФСБ под прикрытием, который якобы надзирал за хакерской атакой. У четвертого ответчика, Дмитрия Докучаева, есть более острые проблемы с правосудием на родине: этот бывший сотрудник подразделения ФСБ по борьбе с компьютерной преступностью в декабре прошлого года был арестован собственным ведомством и обвинен в государственной измене при обстоятельствах, которые все еще остаются загадочными", - говорится в статье. Автор уточняет: "Баратов не обвиняется в прямом участии во взломе Yahoo. По версии обвинения, ему поручалось "заполнять пробел", когда его кураторы из ФСБ обнаруживали, что объект слежки использует Gmail или аккаунт другого провайдера вместо Yahoo. Как утверждается, Баратов путем точечного фишинга обманул 80 объектов слежки ФСБ, выманив у них пароли к электронной почте, а затем передал эти пароли российской стороне". Баратов не признает себя виновным, сообщает издание. Источник: The Daily Beast