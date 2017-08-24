Российский магнат дон Юрий, у которого Анита умыкнула 1,3 млн евро на шикарные путешествия

"Его зовут Юрий. Его фамилия Матков, он был владельцем сети отелей, в том числе одной из самых ослепительных московских гостиниц - "Метрополя", - утверждает журналист El Mundo Эдуардо де Хеа.

"Российский мультимиллионер, который родился в Москве в 1937 году, он ездил на прогулки на лимузине, когда находился в Испании", - пишет автор. "В отличие от других многочисленных россиян, которые обосновались в провинции Аликанте, Матков открыто выставлял напоказ свое финансовое благополучие. Он был на виду, как и в Москве, где иногда его видели рядом с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в статье.

"Юрий Матков - тот самый человек, со счета которого, по некоторым сведениям, банковская служащая из Рохалеса похитила 1,5 млн долларов (около 1,28 млн евро)", - пишет автор.

По словам журналиста, в Рохалесе Маткову всегда были рады: "Он платил наличными, чаевые были щедрые - до 400 евро. Ближайших испанских знакомых, с которыми у него были сделки с недвижимостью, он приглашал в свой московский отель".

"В противоположность многим из своих соотечественников, он доверял испанцам, в том числе банковской служащей - обаятельной Аните Фустер, которую окружающие также уважали. Он настолько ей доверился, что та предположительно умыкнула у него более миллиона евро, тратя деньги, в том числе, на путешествия по всему миру", - говорится в статье.

Газета так излагает биографию Маткова: "Благодаря своему усердию, хорошим манерам и обаянию в 1982 году он стал директором отеля "Космос", одного из самых больших и современных в Москве в то время". "В 1985 году он достиг зенита своей профессиональной карьеры, сделавшись директором и совладельцем "Метрополя". В 2011 году его назначили почетным президентом пожизненно в знак признания его прекрасной работы на протяжении 26 лет. За этот период он превратил "Метрополь" в самую роскошную гостиницу России, добившись, чтобы там останавливались все видные деятели во время своих визитов в Москву. Это принесло ему известность на мировом уровне", - говорится в статье.

По словам автора, Матков лично знаком чуть ли не со всеми членами королевских семей Европы, а также с политиками, голливудскими актерами и певцами.

"Благодаря накопленному состоянию и успеху в предпринимательстве Матков стал одним из первых российских миллионеров, которые высадились в Аликанте", - говорится далее. Улица в жилом массиве Донья Пепа де Рохалес названа его именем. "Вначале она называлась "Дон Юри", а с 2013 года, по общему согласию, "Дон Юри Матков". На этой улице он, одним из первых россиян на побережье Аликанте, приобрел особняк, оцениваемый сегодня в 1-2 млн евро", - сообщает де Хеа.

В 1996 году экс-мэр Торревьехи Педро Анхель Эрнандес Матео заявил: "Российские туристы приезжают на Коста-Бланку, чтобы вкладывать деньги, и из-за происхождения этих денег в принципе не стоит беспокоиться". Издание комментирует: "В то время испанский центр шпионажа, который тогда назывался CESID, уже констатировал, что на побережье Аликанте присутствуют значительные российские инвестиции сомнительного происхождения".

Что касается Аниты Фустер, то "она была задержана Гражданской Гвардией и обвинена в предполагаемых многократных преступлениях - мошенничестве с банковскими счетами и подделке документов. Месяц с небольшим назад она была арестована после того, как Матков заявил на нее в полицию". Автор сообщает, что вскоре ее освободили без залога, причем суд не конфисковал ее паспорт, не поместил ее под домашний арест и т.п. По словам близких к ней источников, она отрицает свою причастность к преступлениям, в которых ее обвиняют.

"Другие источники, близкие к этим лицам, удивлены нынешним положением Аниты, особенно в связи с жалобой на серьезные преступления и с обвинениями, которые были ей предъявлены первоначально", - пишет автор. Издание приводит слова неназванного источника: "Скорее всего, она должна что-то рассказать или уже рассказала об этом в судебных органах. Мы говорим о больших деньгах".