Дональд Трамп может дружить с русскими или с нацистами, но не с обоими

"Годами американские крайне правые получали молчаливое одобрение и поддержку от России. Но нацисты оказались перебором", - пишет Эми Феррис-Ротман в американском журнале Foreign Policy. Как сообщает автор, "российские СМИ - которые никогда не упустят хороший американский кризис - быстро начали выражать негодование в связи с беспорядками на расовой почве, которые имели место в США в последние недели: в результате была убита женщина на митинге белых националистов, а за беспорядками последовало повсеместное негодование, после того как президент Дональд Трамп, как кажется, защитил тех, кто участвовал в марше".

"Однако нацистские символы маршей в Шарлоттсвилле (Вирджиния), а также шествий в выходные - свастики и железные кресты - стали особой мишенью для российского гнева", - говорится в статье.

"В конце прошлой недели через день после того, как известный неонацистский сайт Daily Stormer перерегистрировал свой домен в России, после того как его американский провайдер GoDaddy его выдворил, российское правительство отключило его, заявив, что он "распространяет неонацистскую идеологию", ?- сообщает далее автор. Российское посольство в Вашингтоне торжествовало. "Россия сделала за несколько часов то, что [США] терпели годами", - написал в Twitter представитель посольства Ник Лахонин, добавив, что в Америке нацизм до сих пор "законен".

"Однако негодование России в связи с американскими неонацистами одним оппортунизмом не ограничивается", - продолжает журналистка. "Прежде всего, все плохое про США охотно используется российской бюрократией, - отметила в беседе с изданием Мария Липман, политический аналитик в Москве и главный редактор журнала Counterpoint в Университете Джорджа Вашингтона. - Но это также благородный - и справедливый - гнев в связи с использованием нацистских символов. Победа СССР над нацистской Германией - предмет гордости для подавляющего большинства русских".

"Нацистские символы, как те, что можно было видеть в Шарлоттсвилле, действительно задевают за живое в России, - поясняет журналистка. - Но эта инстинктивная реакция в меньшей степени связана с расистской или ксенофобской идеологией, чем с конкретными приветствиями и свастиками, которые американские неонацисты продемонстрировали во время своих маршей. Множество крайне правых групп по всей Европе получили финансовую и политическую поддержку из Москвы, и в самой России есть множество прославянских групп ненависти на расовой почве в неонацистском стиле. Однако эти организации, как правило, избегают явных отсылок к нацизму или фашизму".

"Как кажется, Дональд Трамп может развивать лучшие отношения с Россией или же подмигивать неонацистами - но не то и другое одновременно".