Объявлен мошенником

Следственные органы РФ хотят посадить критически настроенного режиссера Кирилла Серебренникова за решетку, пишет в статье на сайте Frankfurter Runschau обозреватель Штефан Шолль.

Один из районных судов Москвы отправил вчера художественного руководителя "Гоголь-центра" под домашний арест - по подозрению в незаконном присвоении 68 млн рублей, выделенных государством.

"Московский театральный мир, около 400 представителей которого собрались вчера перед зданием суда, уверен, что госорганы преследуют режиссера совсем по иным причинам", - продолжает автор.

"Происходящее с Серебренниковым, - цитирует автор искусствоведа и критика Андрея Еврофеева, - напоминает о методах советской эпохи. И тогда деятелям искусства официально вменялась в вину не их творческая деятельность, а якобы имевшее место нарушение закона".

Кирилл Серебренников, напоминает Шолль, один из известнейших российских режиссеров. Он награжден высшими театральными и кинонаградами, его фильмы получали признание в Риме и Каннах. "Он превратил "Гоголь-центр" в одну из ведущих театральных площадок России. Он ставил спектакли в Москве в Большом театре, работал в Риге и Берлине, в Штутгарте намечалась его постановка оперы "Гензель и Греттель".

"Серебренникова мало волнуют табу. К негодованию интеллигенции он поставил на сцене драму по книге кремлевского функционера Владислава Суркова, которого считают соавтором авторитарной внутренней политики Путина", - говорится в статье. Как объяснял в одном из интервью сам режиссер, художник не находится на чьей-то стороне, он сочувствует и тем и другим.

"Воинственный патриотизм на киноэкране, который уже несколько лет спонсирует Министерство культуры, приводит Серебренникова в ужас", - замечает автор. Россия осталась страной рабов, которую продолжает одурачивать пропаганда на ТВ, негодовал он в интервью для либеральных изданий и гей-порталов.

Первые трудности у режиссера начались в 2013 году. "Тогда было прекращено государственное финансирование фильма о композиторе Чайковском - вероятно, потому, что Серебренников не собирался обходить стороной тему его гомосексуальности", - говорится в статье.

"В мае этого года в "Гоголь-центре" и в квартире Серебренникова прошли обыски, - пишет автор. - У него изъяли паспорт, а в июне незадолго до премьеры с показа был снят поставленный им в Большом театре балет "Нуреев". В прессе появились сообщения, что режиссер якобы слишком большое внимание уделил бисексуальности прославленного танцора, жившего в эмиграции. Теперь Серебренникову грозит 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в крупном размере", - говорится в статье.

По словам правозащитника Льва Пономарева, "государство вложило в проекты Серебренникова много денег" и теперь "злится, что он не играет по новым правилам". В России, по словам Пономарева, царит "сталинизм light", включающий в себя демонстративные обыски на рассвете, которые должны сеять страх. "Органы формулируют обвинения, которые звучат так же абсурдно, как и в советское время. Так, Генпрокуратура заявила о том, что Серебренников не ставил шекспировский "Сон в летнюю ночь", спонсировавшийся государством. И это несмотря на то, что постановку в 2012 году посмотрели тысячи зрителей, - пишет Шолль. - Шансы Серебренникова в суде минимальны: сторона обвинения должна выполнять план - совсем в духе советского правосудия".