24 августа 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Выдающегося российского театрального режиссера поместили под домашний арест "Московский суд поместил театрального режиссера Кирилла Серебренникова, одного из самых выдающихся деятелей российской культуры, под домашний арест, - так он будет ждать суда по обвинению в растрате. Это вызвало опасения более масштабных нападок на искусство", - сообщает Макс Седдон в Financial Times. "47-летний Серебренников в бейсболке и очках в толстой оправе стоял неподвижно, пока судья подтверждала аргументы следствия по делу, по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы", - говорится в статье. Журналист передает, что Серебренников назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными и заявил, что домашний арест, лишающий его возможности общаться с людьми, помешает ему работать. "Можете представить, как себя чувствует творческий человек, которому не дают работать. Для него это все равно что смерть", - сказала Ирина Прохорова, "уважаемая литературная фигура, высказавшаяся в поддержку Серебренникова на слушании", говорится в статье. "Во вторник полиция отправилась задерживать Серебренникова в Санкт-Петербург, где он руководит съемками фильма о рок-легенде времен перестройки Викторе Цое, а затем везла его на машине в Москву девять часов, чтобы успеть к слушаниям", - сообщает журналист. "Вот жестокая ирония. Наша картина отчасти о том, как трудно быть нонконформистом в СССР в 1982 году, - сказал Михаил Идов, один из сценаристов фильма. - Однако оказалось, что быть Серебренниковым в 2017 году труднее". Источник: Financial Times