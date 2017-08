24 августа 2017 г. Эдвард Хелмор | The Guardian "У меня мурашки пробежали по коже": Хиллари Клинтон вспоминает, как имела дело с "гадом" Трампом Хиллари Клинтон думала, не сказать ли Дональду Трампу: "Отойди назад, гад!" - во время предвыборных дебатов. В первом обнародованном отрывке из своей новой книги экс-кандидат в президенты США от Демократической партии добавляет, что у нее "мурашки пробежали по коже", когда Трамп вторгся в ее личное пространство. Об этом сообщает Эдвард Хелмор в британской газете The Guardian. В комментариях, которые были зачитаны в эфире передачи Morning Joe на канале MSNBC в среду, Клинтон вспоминает, как некомфортно она себя ощущала, находясь на сцене с Трампом, всего два дня спустя после обнародования его печально знаменитой записи о "хватании за гениталии", говорится в статье. "Это ненормально, думала я, - цитирует автор книгу Клинтон. - Это были вторые предвыборные дебаты, и Дональд Трамп маячил позади меня. За два дня до этого мир услышал его хвастовство о щупанье женщин. И вот теперь мы находились на маленькой сцене, и, куда бы я ни шла, он следовал за мной вплотную, пялясь на меня, гримасничая. Было очень неуютно. Он буквально дышал мне в затылок. У меня мурашки пробежали по коже". Как рассказывает журналист, Клинтон размышляла, не сказать ли Трампу: "Отойди назад, гад, отстань от меня! Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня тебе не запугать, так что отойди назад". Но вместо этого, описывает бывшая госсекретарь, она решила сохранять спокойствие, "прикусив язык, впившись ногтями в сжатый кулак, все это время улыбаясь в твердом намерении показать миру спокойное лицо". Еще в одном отрывке из книги What Happened ("Что случилось"), которая будет опубликована 12 сентября, Клинтон объясняет, что издание не имеет целью стать исчерпывающим рассказом о гонке 2016 года, сообщает издание. Вместо этого "я хочу приподнять завесу над опытом, который был захватывающим, веселым, унижающим, выводящим из себя и просто непостижимым", говорит политик. Источник: The Guardian