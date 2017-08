24 августа 2017 г. Юэн Макаскилл | The Guardian Россия готовится к гигантским военным учениям на фоне непрекращающейся напряженности в отношениях с Западом "Россия готовится провести, возможно, одни из своих крупнейших военных учений со времен холодной войны - демонстрацию силы, за которой будет с опаской наблюдать НАТО на фоне напряженности в отношениях Востока и Запада", - пишет британская The Guardian. "По оценкам западных чиновников и аналитиков, до 100 тыс. военных и работников материально-технического обеспечения могут принять участие в учениях "Запад-17", которые состоятся в следующем месяце в Белоруссии, Калининграде и самой России. Москва приводит гораздо меньшие цифры", - говорится в статье. "Учения, которые состоятся 14-20 сентября, пройдут на фоне напряженных отношений между Россией и США", - отмечает издание. "Российские вооруженные силы за последнее десятилетие претерпели быструю модернизацию, и "Запад" предоставляет им возможность массовой тренировки", - говорится в статье. "Россия не сообщила, сколько военнослужащих примут участие в "Западе-17", но российский постпред при НАТО Александр Грушко заявил, что не предполагается, что в каких-либо маневрах примут участие более 13 тыс. солдат - ограничение, в соответствии с которым Россия, согласно международному соглашению, обязана разрешить военным из других стран наблюдать за учениями", - отмечает газета. "Россия теоретически может провести учения в несколько этапов, чтобы соблюсти ограничения в 13 тыс. человек. По словам западных аналитиков, в последних учениях "Запад" в 2013 году приняли участие, по некоторым оценкам, 70 тыс. военных и вспомогательного состава, хотя Россия сообщила НАТО во время подготовки, что их численность не превысит 13 тыс. человек", - пишет издание. "Во времена холодной войны учения "Запад" был крупнейшими в Советском Союзе, и в них принимали участие примерно 100-150 тыс. человек. После распада СССР они возобновились в 1999 году и с тех пор проводятся каждые четыре года", - говорится в статье. Источник: The Guardian