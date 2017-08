24 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Дело" Серебренникова: интеллигенция должна понять сигнал "Абсолютно независимый и неуправляемый свободный художник", как назвала известного режиссера Улицкая, попал в жернова российской юридической машины по спорным обвинениям, пишут СМИ: Серебренников помещен под домашний арест. Творческая интеллигенция взбудоражена: власть информирует протестный электорат, во что может обойтись "внесистемная" политическая ангажированность? "В среду московский суд поместил под домашний арест одного из лучших в стране авангардных театральных режиссеров в связи со спорным делом о хищении, которое возмутило ведущих российских певцов, актеров и других деятелей культуры, в числе которых некоторые любимцы Кремля", - пишет журналист The Washington Post Эндрю Рот. Кирилл Серебренников будет ждать суда за предполагаемое соучастие в мошеннической схеме на 68 млн рублей. Следователи утверждают, что он и еще несколько сотрудников созданной им "Седьмой студии" вступили в сговор с целью хищения денег из государственных грантов, говорится в статье. В среду в суде Серебренников назвал предъявленные ему обвинения "абсурдными и невозможными". Журналист комментирует: "Это дело высвечивает двойственный характер государственного финансирования в России: на эти средства существуют крупные театры, ставятся оперы и балеты по всей стране. Но эта же практика делает учреждения культуры уязвимыми перед правительственным давлением. Так, проекты Серебренникова подвергались критике со стороны РПЦ и министра культуры Владимира Мединского, призывающего российские учреждения культуры ставить произведения, исключительно восхваляющие наследие России". Издание сообщает, что за Серебренникова поручились 34 заметных российских деятеля культуры. "Как считается, у Серебренникова есть союзники в правительстве, в том числе вице-премьер Владислав Сурков, которого иногда называют "серым кардиналом" Кремля", - пишет автор. Видимо, "поддержка таких союзников не всесильна". "Московский суд поместил театрального режиссера Кирилла Серебренникова, одного из самых выдающихся деятелей российской культуры, под домашний арест. (...) Это вызвало опасения более масштабных нападок на искусство", - сообщает Макс Седдон в Financial Times. "47-летний Серебренников в бейсболке и очках в толстой оправе стоял неподвижно, пока судья подтверждала аргументы следствия по делу, по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы", - говорится в статье. "Можете представить, как себя чувствует творческий человек, которому не дают работать. Для него это все равно что смерть", - сказала Ирина Прохорова, "уважаемая литературная фигура, высказавшаяся в поддержку Серебренникова на слушании". Журналист напоминает, что полиция отправилась задерживать Серебренникова в Санкт-Петербург, где он руководил съемками фильма о рок-легенде времен перестройки Викторе Цое. "Вот жестокая ирония. Наша картина отчасти о том, как трудно быть нонконформистом в СССР в 1982 году, - сказал Михаил Идов, один из сценаристов фильма. - Однако оказалось, что быть Серебренниковым в 2017 году труднее". Следственные органы РФ хотят посадить критически настроенного режиссера Кирилла Серебренникова за решетку, пишет в статье на сайте Frankfurter Runschau обозреватель Штефан Шолль. "Происходящее с Серебренниковым, - сказал искусствовед Андрей Еврофеев, - напоминает о методах советской эпохи. И тогда деятелям искусства официально вменялась в вину не их творческая деятельность, а якобы имевшее место нарушение закона". Серебренников награжден высшими театральными и кинонаградами, его фильмы получали признание в Риме и Каннах. Он превратил "Гоголь-центр" в одну из ведущих театральных площадок России, говорится в статье. "Серебренникова мало волнуют табу. К негодованию представителей интеллигенции он поставил на сцене драму по книге кремлевского функционера Владислава Суркова, которого считают соавтором авторитарной внутренней политики Путина", - сообщает автор. Как объяснял в одном из интервью сам режиссер, художник не находится на чьей-то стороне, он сочувствует и тем и другим. При этом "воинственный патриотизм на киноэкране, который уже несколько лет спонсирует Министерство культуры, приводит Серебренникова в ужас", замечает автор. Россия осталась страной рабов, которую продолжает одурачивать пропаганда на ТВ, негодовал он в интервью для либеральных изданий и гей-порталов. В 2013 году "было прекращено государственное финансирование фильма о композиторе Чайковском - вероятно, потому, что Серебренников не собирался обходить стороной тему его гомосексуальности", говорится в статье. В мае этого года в "Гоголь-центре" и в квартире Серебренникова прошли обыски, а в июне незадолго до премьеры с показа был снят поставленный им в Большом театре балет "Нуреев". Появились публикации, что режиссер "слишком большое внимание уделил бисексуальности прославленного танцора", говорится в статье. По словам правозащитника Льва Пономарева, "государство вложило в проекты Серебренникова много денег" и теперь "злится, что он не играет по новым правилам". В России, по словам Пономарева, царит "сталинизм light". "Органы формулируют обвинения, которые звучат так же абсурдно, как и в советское время. Так, Генпрокуратура заявила о том, что Серебренников не ставил шекспировский "Сон в летнюю ночь", спонсировавшийся государством. И это несмотря на то, что постановку в 2012 году посмотрели тысячи зрителей", - пишет Шолль. "Сотни самых известных российских актеров театра и кино, композиторы и художники собрались у Басманного суда в Москве во второй половине дня во вторник, чтобы протестовать против ареста их друга Кирилла Серебренникова", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Люди в толпе не верили, что основатель театра "Гоголь-центр" виновен в хищении 68 млн рублей. Его арест - политическая атака на всю российскую художественную элиту, "потому что он гордость России", сказали несколько участников протеста. "Гоголь-центр" проводил мастер-классы, устраивал дискуссии о новых международных тенденциях в театре и кино, а также перформансы, в которых часто критиковались и высмеивались репрессивные методы государственной машины в прошлом и настоящем. Противники "Гоголь-центра" возмущались тем, что театр открыто выражал оппозиционную точку зрения, существуя на госсредства, отмечает Немцова. Журналистка напоминает, что в ответ на вопросы актера Евгения Миронова, зачем были устроены рейды на "Гоголь-центр", Путин назвал проводящих расследование о хищении "дураками". "Публичное апеллирование к президенту и публичное же "Дураки" безнаказанным не могло остаться, - написала в Facebook правозащитница Ольга Романова. - Путин у нас коллективный, и СК сделало все, чтобы доказать: они не дураки". Писатель Борис Акунин высказал однозначное мнение о том, кто хотел ареста Серебренникова. "Давайте называть вещи своими именами, - написал Акунин в Facebook. - Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный Комитет, его арестовал Путин". Во время суда, который вынес решение о помещении обвиняемого под домашний арест до 19 октября, на проезжей части улицы полиция пыталась сдержать десятки человек, пришедших выразить поддержку художественному руководителю "Гоголь-центра", описывает корреспондент Liberation Этьенн Буш. "В России отношения между художником и властью необычайно сложные", - сказала писательница Людмила Улицкая. По ее мнению, это дело возникло как результат "крайнего раздражения тем, что Серебренников - человек абсолютно независимый и неуправляемый, свободный художник в самом полном смысле этого слова". "Его художественные предпочтения не укладывались в представления министра культуры и выводили из себя нескольких фанатиков, представлявшихся поборниками православной нравственности (актеры "Гоголь-центра" регулярно обходились без одежды)", - пишет Буш. "Меня постоянно обвиняют в провокациях. Ну да, я работаю с провокацией. Мне просто это кажется важным, - говорил Серебренников в интервью журналу Esquire. - Вообще, театр, если он не выводит зрителя из зоны комфорта, - это зря потраченный вечер". Его арест смутил все культурное сообщество, потому что в России 47-летний Серебренников является олицетворением свободы творчества. За несколько лет ему удалось превратить захудалый театр в культовую театральную площадку Москвы. Оригинальность репертуара привлекает хорошо одетую и любознательную молодежь, рассказывает читателям Буш. В прошлом месяце режиссер узнал об отмене балета, который он поставил на сцене Большого театра: спектакль посвящен звездному танцовщику Рудольфу Нурееву. Премьера была отменена в последний момент под предлогом того, что балет еще не готов. "Однако истинная причина кроется в содержании, - убежден автор статьи: - когда открытый гомосексуалист воздает должное гению танца, тоже гею, это явно выходит за пределы благопристойности". С самого начала Кремль отрицал всякий политический характер судебного процесса, говорится далее, но, по мнению оппозиционного журналиста Олега Кашина, арест Серебренникова отмечает начало избирательной кампании Путина: "Власть информирует протестную часть общества о том, во что может обойтись "внесистемная" политическая ангажированность".