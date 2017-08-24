Почему пара Меркель-Макрон сеет раздор в Центральной Европе

Патрик Эдери, генеральный директор консультационной фирмы "Европейский партнер", на страницах Le Figaro сокрушается по поводу того, что сохранение в силе спорного господства франко-немецкой пары в ЕС происходит при игнорировании держав Центральной Европы и, в частности, Польши.

Эммануэль Макрон в конце августа решил встретиться с главами государств и правительств Австрии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии. Конечно, сразу бросается в глаза ощутимое отсутствие в этом турне Польши. Кое-кто уже поспешил уверить, что Юпитер обратил свой гнев против своенравной Варшавы, исключив ее из европейского Олимпа. Реальность, возможно, выглядит менее гламурно. На самом деле страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) объединились вокруг Польши с тем, чтобы достичь некоторой независимости перед лицом всемогущей Германии. Берлин, с учетом своего прошлого и времени наступления выборов (выборы в бундестаг в сентябре), не мог вмешаться напрямую. Вот почему французский президент решил попробовать посеять раздор, противопоставляя австрийских, болгарских, чешских, словацких и румынских социал-демократических руководителей польским, венгерским и хорватским консерваторам. И потребовать, чтобы они выбрали свой лагерь, говорится в статье.

Похвальной целью президентского турне была ревизия европейской директивы о временной работе. Четырьмя главными национальностями временных рабочих во Франции являются поляки (46 тыс. человек), португальцы (44 тыс. человек), испанцы (34 тыс. человек) и румыны (30 тыс. человек), указывает автор.

Итак, президент отправился в ЦВЕ решать вопрос о временных рабочих. Он там не встретился с Польшей - страной, которая представляет собой треть всего населения и ВВП этого региона и является первым поставщиком временных рабочих во Франции. У него были встречи исключительно с теми, кто более "склонен к сотрудничеству" и близок ему по взглядам: с социал-демократами. Он желает продемонстрировать ЦВЕ, что они для него важны и что он готов говорить об их проблемах, продолжает автор.

Новый проект "Северный поток-2" является расширением существующего магистрального газопровода "Северный поток", напрямую связывающего Россию с Германией через Балтийское море. Главной его характеристикой является то, что он позволяет обходиться без всех стран Восточной Европы. Для стран этой зоны, а также для скандинавских стран этот проект подрывает европейскую энергетическую безопасность, говорится в статье. Несмотря на это, Берлин поддерживает этот проект, позволяющий ему покрыть свои ежегодные потребности в газе посредством единственного источника снабжения: российской компании "Газпром".

Таким образом, Россия обеспечивает прямое снабжение своего главного клиента в Европе, она освобождена от выплат за транзит газа по территории стран Восточной Европы и может воспользоваться угрозой перекрытия кранов для оказания давления на ЦВЕ, как она поступила с Украиной, считает Эдери.

Во избежание подобного господства 12 стран ЕС (Австрия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения) в 2016 году подписали договор для усовершенствования своего экономического сотрудничества и создания нового энергетического альянса, указывает автор.

Проект "Инициатива трех морей" является четкой декларацией независимости от Берлина и Москвы, а также ответом на проект франко-германской пары о Европе двух скоростей, говорится в статье.

Так, Польша в Центральной Европе представляется страной, осмелившейся сказать "нет" Германии. Она является носителем проекта, способного обеспечить одновременно минимальную энергетическую безопасность по отношению к России и политическую независимость по отношению к Германии. Польша также становится становым хребтом обороны в Центральной Европе и выставляет себя в качестве главного противника Москвы в недрах ЕС, уверен автор.

Для стран Центральной Европы существует опасение того, что после Чечни, Грузии, Украины Россия может развязать новый вялотекущий конфликт в странах Балтии, где насчитывается сильное русскоязычное меньшинство (9% в Литве, 26% в Эстонии и 29% в Латвии). И беспрестанные заявления Путина о защите русскоязычных меньшинств, где бы они ни находились, что является безусловным требованием для Москвы, отнюдь не способствует успокоению, отмечает Эдери.

На данный момент участники пары Макрон-Меркель, похоже, находятся на одной волне, и их близость несравнима с отношениями всех их предшественников, говорится в статье.

Никто не станет отрицать роль франко-германской пары в установлении в Европе мира длиной в три четверти века. Тем не менее, не возводим ли мы то, что первоначально являлось необходимостью, в некую догму? - задается вопросом Эдери.